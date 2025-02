Riccione: Viale Ceccarini si Trasforma in un Salotto Green e Tecnologico

Da stradina sterrata e polverosa dell’Ottocento a ‘salotto’ del terzo millennio: viale Ceccarini è stata sempre l’arteria che nel tempo ha intrecciato la sua storia a quella della città, diventandone il baricentro. L’hanno sempre intuito i riccionesi e con loro gran parte degli amministratori, ora impegnati a conferirgli maggior lustro con una nuovo arredo urbano tecnologico e green, capace di trasformarlo in un’accogliente e innovativa agorà. L’asse viario che nel tempo ha più volte cambiato nome, da viale Principale a viale alla Marina, da viale Viola a viale Maria Boorman Ceccarini, sta così per indossare una nuova veste, che sfoggerà per intero nella primavera del 2027 assieme al primo tratto di viale Dante con un investimento complessivo di 9 milioni e 380mila euro. Il lavoro ‘sartoriale’ è già cominciato, con l’apertura del cantiere che ridisegna il tratto iniziale tra piazzale Roma e viale Milano da ultimare prima dell’estate e con caratteristiche diverse rispetto al resto del viale. In questo segmento spariscono le vecchie tamerici per lasciare spazio a esotiche palme e ad altro verde. Il green che caratterizzerà tutte le prossime opere pubbliche in questo caso trae ispirazione da quella ‘città giardino’, ideata e progettata del cavaliere Augusto Cicchetti, noto giardiniere e paesaggista riccionese, che a Riccione fruttò l’appellativo di Perla Verde. Non a caso l’iconico viale dello struscio, che il cantautore bolognese Dino Sarti nel brano viale Ceccarini osannava cantando "più che una via è un’istituzione", avrà come elemento centrale un vero e proprio ‘bosco filare’ con arbusti e alberature, in aggiunta agli storici pini. Quanto basta a esaltarne l’aspetto green di circa un secolo fa, quando il viale era diventato una passerella, già frequentato dal bel mondo. Come un abito d’autore, il ‘salotto’ anche per la ‘pavimentazione tessuto’ si fregerà di materiali pregiati che conferiranno eleganza.

Nel rispetto della tradizione che lo vede come palcoscenico delle nuove tendenze e dove le cose accadono prima, la nota street si proietta nel futuro con le nuove tecnologie, a partire dal ‘Palo Riccione’, punto luce all’avanguardia che includerà sistemi per la diffusione sonora ed effetti visivi adattabili a ogni evento. Si aggiungeranno le sedute e altri elementi d’arredo sinuosi e accoglienti, quali punti di socialità. Così appare il nuovo viale Ceccarini, nelle prime immagini mostrate dall’architetto Francesco Ceccarelli dello studio ‘La prima stanza’, ingaggiato dall’amministrazione comunale, a partire dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore all’Urbanistica e Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, decisi a dare una svolta green a Riccione anche col nuovo Lungomare del Sole, in viale Torino (opera da 6.300mila euro).

Così l’ormai liso abito, inaugurato nel 1989 a dall’ex sindaco Terzo Pierani con Marisa Laurito e Michele Mirabella, in veste di testimonial, finirà nell’album delle memorie, assieme alle tante battaglie consumate in quest’arco di tempo nel tentativo di conferire al viale un nuovo aspetto con progetti come quello sostenuto dalla Swatch, commissionato dall’allora sindaco Massimo Masini ai celebri architetti e design milanesi, Alessandro e Francesco Mendini, di certo singolare, ma troppo artificioso per un viale di tale portata. I commercianti lo cassarono, perché ritennero che con quegli elementi di arredo, che ricordavano troppo gli orologi, si svendesse l’immagine della città. Altro tentativo di rinnovare il viale all’interno del più vasto progetto del centro, è stato fatto nel 2003 dall’ex sindaco Daniele Imola, promotore di un concorso di idee europeo.

Nives Concolino