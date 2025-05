Segnali di fumo : "Nel cuore del viale fin dagli anni Trenta"

Nei decenni ha cambiato più volte proprietà, nome e sede, ma l’attività va avanti nel tempo con la licenza rilasciata dai Monopoli di Stato all’inizio degli anni Trenta. L’altro & Tabacco ha radici nel negozietto inizialmente collocato al civico 28 di viale Ceccarini. Punto di riferimento di turisti e residenti da oltre novant’anni, tant’è che è uno dei negozi più longevi del ‘salotto’. Lo confermano Catia Biagiotti e il marito Maurizio Pascucci, da vent’anni al timone dell’attività, che la scorsa settimana dal vicolo attiguo alla Galleria Viscardi si è trasferita nella piazzetta del Faro.

"La nostra ricevitoria, la numero 5, risale ai primi anni Trenta, periodo in cui Benito Mussolini frequentava Riccione per trascorrerci le vacanze estive, circostanza che potrebbe averne favorito l’istituzione. Anche perché Donna Rachele faceva spesa nel viale. Di certo è una delle attività storiche della città. Ha attraversato quasi un secolo di trasformazioni culturali e sociali, compreso la Seconda guerra mondiale, mantenendo saldo il legame con il territorio fino ai nostri giorni".

I Pascucci raccontano ancora: "Abbiamo comprato la licenza nel marzo del 2004 dai fratelli Lorenzo e Paola Galli, che due anni prima l’avevano rilevata da Giovanna Vitaioli, titolari dal 1953, anni in cui la tabaccheria si era già trasferita al Caffè concerto Metropol, locale che fino agli anni Settanta è stato meta di tante celebrità. Nel 2004 _ proseguono Catia e Maurizio _ abbiamo cercato di dare una svolta all’attività, avviando un processo di radicale rinnovamento, ampliando l’offerta e modernizzando il settore dei tabacchi, negli ultimi tempi cambiato in modo considerevole. Abbiamo dato un taglio ai giochi dei Monopoli, lasciando solo i Gratta e Vinci che anni fa con ‘Il turista per sempre’ ha premiato dei perugini in gita a Riccione con 1.740.000 euro".

Oggi la storica ricevitoria è diventata una realtà di riferimento a livello nazionale, in particolare per le nuove tecnologie del fumo, tant’è che poco tempo fa i gestori sono stati chiamati a Roma dall’Iqos in rappresentanza di numerose tabaccherie quale esempio d’innovazione anche per il lounge proposto d’estate nel centro di Riccione. Così _ continuano i Pascucci _, ci siamo affermati non solo come esercizio commerciale, ma come simbolo di continuità, innovazione e qualità del servizio. Ora il nostro intento è quello di proporre un cartellone di piccoli eventi con i titolari delle altre attività che si affacciano sulla piazzetta. Si sta pensando a momenti musicali, di arte e alla presentazione di libri".