Spazio Tondelli, su il sipario. Dopo un’attesa di cinque anni la città ritrova il suo teatro

di Nives Concolino

Dopo l’imponente ristrutturazione, lo Spazio Tondelli di Riccione nelle prossime settimane riaprirà i battenti al pubblico con ingresso su viale Ceccarini. Il grande parallelepipedo, con la sua nuova area scenica e l’ampliata platea, capace di ospitare dai 279 ai 429 spettatori, diventerà una ‘casa delle arti’ innovativa e sperimentale, in grado di accogliere un ampio ventaglio di arti sceniche: prosa, danza, concerti, performance, mostre e altro. Si partirà dunque a breve con la nuova stagione teatrale, che sarà presto svelata.

Un sogno soprattutto per gli amanti del teatro che dal 2020, anno di chiusura, nonostante l’accogliente sala Gran Turismo allestita in via provvisoria al Palazzo del Turismo, continuavano a sperare in una sua rapida riapertura. Tanto più che all’inizio si contava di effettuare tutti i lavori in un anno.

Il pubblico accederà al Tondelli attraversando l’involucro esterno in vetro e alluminio e il foyer-bistrot di 181 metri quadri, con servizi (vano cucina di 30,62 metri quadri con dispensa). La sala ristorazione, durante gli spettacoli aperta solo come bar, conterà su circa 100 posti a sedere. Questi spazi saranno scomponibili in più ambienti, pensati come luogo per rappresentazioni, spettacoli e performance non convenzionali. In pratica il foyer fungerà da filtro tra l’esterno e la principale sala per lo spettacolo dove, secondo necessità, sono previsti due assetti. Il primo conta su 279 posti fissi a sedere con sedili a ribalta, divisi in due settori. Il secondo oltre a questi posti ne prevede altri 150 con l’inserimento di poltroncine mobili, per un totale di 429 posti, utili anche per eventuali conferenze.

In entrambe le soluzioni, con sedute poste su solai inclinati, resterà invariato lo spazio per la regia, capace di accogliere sei persone, e quello riservato agli attori e personale per un totale di una ventina di persone.

L’area scenica di 150 metri quadrati sarà al centro del nuovo Spazio Tondelli, dov’è stata progettata senza palcoscenico rialzato. Questa parte conterà su un accesso tecnico laterale. Previsto pure un magazzino deposito. Come evidenziato fin da inizio legislatura dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, rimettere in piedi il cantiere bloccato da tempo non è stato semplice. La ditta aveva smesso di lavorare, c’erano poi cose non conformi al progetto e soprattutto il finanziamento non copriva tutti e quattro gli stralci. Il Comune è ripartito dal secondo, dopo aver rivisto la riprogettazione e, in base a questa, rifinanziato l’opera.

Il Comune di Riccione, di fatto gestore del Tondelli, ha realizzato questa radicale ristrutturazione da 2 milioni e mezzo di euro (cifra che comprende gli allestimenti) tramite trattativa con la Casa del Popolo, proprietaria dell’immobile che le è stato ceduto per 25 anni, pagando un affitto da 30mila euro all’anno, incluso i 200 metri quadri ceduti dalla Cna.