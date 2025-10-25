Svolta digitale per il Palas : "Saremo connessi con la città"

Il Palazzo dei Congressi di Riccione completa il progetto di digitalizzazione portando tecnologia, sostenibilità e servizi al centro del nuovo corso del Palariccione. Il Palas compie un passo decisivo verso il futuro completando un importante progetto di digitalizzazione che rinnova profondamente l’esperienza congressuale, la gestione degli eventi e la comunicazione con la città. All’interno della struttura sono stati installati nuovi monitor e totem digitali che offriranno ai partecipanti informazioni in tempo reale sui programmi congressuali, sulla gestione dei flussi e sulla vita della città: dagli orari ferroviari ai ristoranti aperti, fino alle attività e agli eventi in corso a Riccione.

Una connessione sempre più stretta tra il palazzo e la città e i suoi operatori. Offrire notizie in tempo reale e diffuse ai partecipanti ai convegni all’interno della struttura non è semplicemente un servizio in più, ma la costituzione di una rete con gli imprenditori della città.

"Il nuovo sistema digitale – conferma Eleonora Bergamaschi, Amministratore Unico del Palazzo dei Congressi di Riccione – nasce con un duplice obiettivo: migliorare i servizi per i nostri ospiti e rafforzare il legame tra il Palariccione e la città. Vogliamo che ogni congressista viva un’esperienza completa, in cui la tecnologia diventa uno strumento di accoglienza e informazione".

Il nuovo rapporto che la PalaRiccione andrà a costituire con la città non si limiterà a informazioni ai congressisti nelle zone interne alla struttura congressuale. Una delle necessità che il progetto si pone è quello di portare i riccionesi e chi vive la città all’interno del palas, per far conoscere cosa si svolge tra le sale della struttura. Per farlo l’intervento include anche l’installazione di un Led Wall esterno che comunicherà alla città ciò che accade all’interno del Palazzo, rendendo gli eventi più visibili e accessibili al pubblico. Si tratta di una trasformazione che guarda anche alla sostenibilità ambientale, con una riduzione significativa dell’utilizzo di materiali cartacei e di pellicole.

"Ridurre l’impatto ambientale è per noi una priorità – aggiunge Bergamaschi – ma questa innovazione è anche una risposta concreta alle nuove aspettative dei clienti congressuali, che cercano esperienze sempre più integrate e digitali in spazi moderni e connessi".

Il progetto ha anche una valenza economica e strategica: i nuovi strumenti digitali permetteranno una migliore gestione dei flussi, un maggiore controllo delle presenze e l’introduzione di nuove opportunità di comunicazione e vendita di spazi pubblicitari, sia interni che esterni al Palazzo. "Con questo investimento – sottolinea Bergamaschi – il Palariccione conferma la sua vocazione di icona tecnologica del settore congressuale. Ma non solo: stiamo ponendo le basi per un modello di comunicazione digitale che, in prospettiva, potrà estendersi a tutta la città, connettendo il Palazzo ai luoghi pubblici e privati di Riccione".