Un cantiere per il PalaRiccione: "I lavori partiranno in estate. La società investirà 2 milioni"

"La New PalaRiccione investe nel futuro". L’amministratore unico Eleonora Bergamaschi annuncia la partenza degli interventi di restyling, in sinergia con il Comune. La società ha deciso di avviare una serie di interventi di riqualificazione per garantire una sempre maggiore fruibilità e competitività della struttura.

"Siamo orgogliosi di annunciare che, in piena sinergia con l’amministrazione comunale di Riccione, procederemo con un importante piano di restyling delle aree congressuali – riprende Bergamaschi –. La nostra volontà è chiara: investire sul futuro della struttura per attrarre sempre più eventi, con ricadute dirette sull’indotto economico e turistico della città". Si tratta di un investimento interamente a carico della società per un valore di due milioni di euro in interventi da completarsi entro due anni. Nel corso dell’assemblea dei soci del 30 aprile, è stato espresso parere favorevole unanime alla presa in carico, da parte della società, di tutti i costi necessari alla realizzazione degli interventi, grazie all’utilizzo degli utili accantonati negli ultimi esercizi. "Abbiamo scelto consapevolmente di non gravare economicamente sulle casse pubbliche, reinvestendo invece le risorse frutto di una gestione attenta e virtuosa. Tutto ciò che facciamo è nell’interesse della città, perché questa struttura è patrimonio della comunità".

Il piano di riqualificazione coinvolgerà cinque diverse aree strategiche dell’edificio. La prima sarà l’adeguamento del locale cucina al quinto piano, per un miglior servizio catering. Sarà realizzata una passerella di collegamento al terzo piano, utile a migliorare i flussi interni. Seguiranno una modifica strutturale nella sala Concordia, per ampliare le possibilità di allestimento e appendimenti tecnici (le strutture sospese al soffitto), e il completamento del restyling dei bagni ai piani quinto, quarto e terzo, iniziato nel 2019 e interrotto a causa della pandemia. Infine si procederà con la digitalizzazione, per offrire soluzioni tecnologiche moderne e competitive. "La nostra è una società a partecipazione pubblica, e ogni investimento ha come obiettivo finale il ritorno concreto sulla città e sui suoi cittadini. Rendere il Palazzo dei congressi sempre più efficiente e attrattivo significa aumentare le presenze, stimolare l’economia locale, promuovere l’immagine di Riccione come destinazione d’eccellenza anche fuori stagione".

Andrea Oliva