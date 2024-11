Viaggio alle Paralimpiadi: "A Parigi ho imparato cosa è l’inclusione"

Da piccola era solita ripetere ai familiari: "Un giorno andrò alle Olimpiadi", pur non sapendo bene per quale disciplina o in quale ruolo avrebbe partecipato. Ora Alessia Del Bianco, 53enne originaria di Cattolica e storica dipendente del Comune di Riccione, può dire che quel sogno lo ha realizzato: tra agosto e settembre, infatti, ha partecipato come volontaria alle Paralimpiadi di Parigi, per il servizio stampa internazionale. Un incarico perfettamente in linea con la sua professione, dal momento che, in Comune, Del Bianco segue proprio l’ufficio stampa della sindaca Angelini. "Ho svolto il mio servizio nella maestosa Bercy Arena, per il basket in carrozzina – racconta Del Bianco –. Da 14 anni sono presidente della associazione sportiva Misano Pirates (società di basket di Misano, ndr), ma la mia passione per lo sport viene da lontano. Fin da bambina, l’appuntamento con i Giochi olimpici era una festa, un rito irrinunciabile. Anche se gli anni passavano, ho custodito il sogno di partecipare dal vivo e, appena ho appreso di questa possibilità, mi sono candidata come volontaria per l’edizione 2024". La candidatura di Alessia, inviata dal sito ufficiale della manifestazione, viene selezionata fra oltre 300mila, provenienti da tutto il mondo.

"Quando ho ricevuto la mail di conferma – prosegue Alessia, l’emozione ancora negli occhi – è stato un giorno indimenticabile. La mia passione per lo sport si fondeva con la mia professione. Ai giochi olimpici potevo ‘scendere in campo’ essendo me stessa". Durante le Paralimpiadi, dunque, la dipendente del Comune ha fatto parte del servizio stampa internazionale, seguendo giornalisti e fotografi in sala stampa, parlando inglese e francese (è laureata in lingue) e lavorando in uno staff internazionale. "Ho imparato il vero significato della parola ‘inclusione’ – sottolinea Del Bianco – E gli atleti impegnati nelle competizioni mi hanno insegnato che non bisogna mai mollare, malgrado le difficoltà. La mia esperienza è la conferma che ogni sogno merita di essere coltivato. Da presidente di una associazione sportiva ripeto sempre ai miei ragazzi che si può vivere lo sport a 360 gradi: come atleti, ma anche come tecnici, medici, arbitri, giornalisti, dirigenti e volontari. Questa è la bellezza dello sport". Per poter realizzare il suo sogno, la donna ha usato tutte le ferie a disposizione. "I colleghi dicono che solo io potevo consumare le ferie per andare a Parigi a fare la volontaria (ride, ndr). I giochi di Los Angeles sono lontani: nell’attesa, mi sono già candidata per Milano-Cortina 2026".

Maddalena De Franchis