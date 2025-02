William Zanca: l'arte pop delle lattine di alluminio a Riccione

William Zanca è un’artista speciale, sulla sua tavolozza non ci sono colori a tempera o acquerelli, la sua arte passa attraverso le lattine di alluminio. Dà vita a quadri e sculture, sfruttando i colori e le loro forme. "Non c’è cosa più pop di una lattina, tutti la notano e la mia arte deve essere proprio così".

Zanca, come ha incontrato l’arte?

"C’è sempre stata nella mia vita, fin da quando ero piccolo. Da ragazzino mi dilettavo nel disegno, mi ricordo che alle medie vinsi il premio Pittura al palazzo del Turismo. Poi negli anni, crescendo ho sperimentato l’arte in ogni sua forma".

Poi ha incontrato l’art recycling.

"E da lì è stato amore a prima vista. E’ successo circa una decina di anni fa, venivo da un periodo di fermo, non facevo opere, ma la mente continuava a lavorare, quella di un’artista non si ferma mai. Da lì ho iniziato a maneggiare lattine di alluminio, utilizzando i loro colori accesi in quadri e sculture".

Che cos’è?

"E’ una tecnica relativamente nuova, in Italia siamo in pochi a praticarla. E’ molto semplice, dipingo con le lattine, le tratto male, le maneggio e soprattutto le sublimo per creare qualcosa di artisticamente valido".

Perché ha scelto le lattine?

"Perché sono riconoscibili a tutti, saltano all’occhio e sono fatte di colori sgargianti. Sono delle vere e proprie fonte di immagini, non c’è niente di più urban e pop di una lattina".

Come sono le sue opere?

"Sono pop e soprattutto mai ripetitive, non esce mai nulla di uguale a qualcos’altro. Sono di diverse grandezze, da quelle di un metro fino a sculture che superano i tre metri. Poi ci sono i quadri, le fotografie ricoperte sempre dall’alluminio delle lattine. Insomma, è questa la mia firma".

Cos’è per lei l’arte?

"La somma di una ricerca continua che continua una vita e non si esaurisce mai. Disegno, tempera, carbone: tutto è il risultato del mio trascorso. Ed è così che nascono le mie opere, sono il risultato di un infinito cammino che non so dove mi porterà".

Che rapporto ha con Riccione?

"E’ il contesto in cui sono cresciuto e ho imparato ad amare l’arte. In sessant’anni ho vissuto la città sotto tutti i punti di vista, dagli anni d’oro del divertimento e delle disco, fino alla sua parte artistica. A Riccione ho potuto fare molte mostre e sono in contatto con l’amministrazione per lavori e opere".

Il suo sogno per Riccione?

"Portare una mia scultura su una rotonda della città. Cosa c’è di più pop se non questo? Mi piacerebbe riempire una rotatoria con un secchiello e una paletta, rigorosamente ricoperto di lattine".

