’Arnia’, recuperate ottanta tonnellate di cibo

"Credo che in Arnia ci sia un duplice servizio: il recupero di generi alimentari e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione".

Parole dell’allora presidente dell’Unione di Comuni del Distretto Ceramico, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, pronunciate un anno e mezzo fa in occasione dell’inaugurazione di ‘Arnia - la dispensa del distretto’, che apriva le sue porte in via Adige, zona Braida.

Un anno e mezzo dopo ci siamo tornati, in via Adige, per capire a che punto sia questo innovativo servizio di solidarietà gestito da ’Il Melograno’, associazione sassolese che da sempre si spende, raccogliendo generi alimentari a favore delle famiglie più bisognose, a favore dei più deboli.

Voleva essere, ‘Arnia’, un hub logistico distrettuale, nato per fungere da luogo unico di raccolta delle eccedenze alimentari recuperate sul territorio e ridistribuirlo a chi ne avesse bisogno, e il suo l’ha fatto eccome.

"In questo anno e mezzo l’attività che ci vede impegnati nel recupero delle eccedenze alimentari, non si è mai fermata, anzi siamo entrati in contatto con nuovi donatori, dalla GDO alle aziende produttrici, dalle mense delle imprese, fino a semplici cittadini, assicurando così forniture settimanali costanti e corpose a quanti ne hanno necessità", spiega Piera Cavazzoni, che è presidente del Melograno.

Il progetto sostiene enti del distretto ceramico, e non solo, che si occupano di aiuti alimentari alle famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica, collabora inoltre con associazioni che per autofinanziarsi producono marmellate e affini, quali l’associazione Mete aperte, mense serali e domenicali gestite dalle Caritas del distretto e dall’associazione Icaro.

Sono parecchio strette le maglie di questa rete solidale di cui ‘Arnia’ è asset imprescindibile, e sono i numeri a dare dimensione compiuta all’attività della struttura. Giusto per dare un’idea si parla, il dato è quello del 2024, di 89 tonnellate di ortofrutta recuperate e di 760 famiglie sostenute.

Un nemico è la disuguaglianza, che alligna nella nostra società, l’altro nemico è lo spreco alimentate.

I partner sono una cinquantina, supermercati della GDO, negozi di generi alimentari e associazioni in rete. Il progetto coinvolge le Caritas territoriali che hanno sede tra le due sponde del Secchia del distretto e redistribuisce eccedenze ai cosiddetti ‘punti di sostegno’, che a loro volta le smistano.

Un’organizzazione non priva di complessità, che da una parte aiuta famiglie bisognose, dall’altro combatte lo spreco alimentare, favorendo al contempo quella sostenibilità della quale si fa, soprattutto qui nel distretto, un gran parlare.

Ebbene, i dati raccontano di oltre ottanta tonnellate di cibo ‘salvate’ dalla discarica, per un risparmio che vale 176,14 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.

Il progetto, insomma, funziona, e la struttura è prossima spostarsi a Spezzano, presso il villaggio artigiano della frazione fioranese, all’interno di uno stabile confiscato alla criminalità organizzata, il complesso intitolato a Lorenzo Mosto, indimenticato luogotenente dei carabinieri, già responsabile della stazione di Fiorano, tragicamente scomparso

nel 2022.

Valore e valori: tutto si tiene, a ben vedere…

s.f.