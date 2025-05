Banda ’La Beneficenza’ in concerto il 2 giugno

L’appuntamento è ormai tradizionale, e non è un caso che a celebrarlo sia una delle istituzioni cittadine più ricche di storia, ovvero il corpo bandistico cittadino, fondato ormai 150 anni fa. In occasione del 2 Giugno, data simbolo della nostra democrazia e della nascita della Repubblica Italiana, la Città di Sassuolo invita tutta la cittadinanza a un momento solenne e al tempo stesso emozionante: il Concerto per la Festa della Repubblica, che si terrà lunedi dalle 18 nello splendido scenario del Piazzale Della Rosa. Protagonista dell’evento sarà il Corpo Bandistico ‘La Beneficenza’ che, diretto dal Maestro Marco Stefani, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra melodie solenni, brani patriottici e atmosfere evocative.

Un appuntamento che unisce musica e memoria.