Ceramica italiana: ripartenza dalle fiere internazionali nel 2025

Tra un mese esatto si riparte, anche se, a ben vedere, si è già ripartiti. Nel senso che il made in Italy della ceramica, archiviato un 2024 che non resterà nella storia viste performance pesantemente condizionate dalla contrazione della domanda globale e dalle tensioni geopolitiche che hanno cambiato il contesto internazionale, è pronto a ricominciare dalle fiere. E da quell’anno fieristico che è già iniziato da Parigi, con il Maison & Objects che si è chiuso qualche giorno fa, e dove uno stand collettivo di oltre 400 metri quadri, voluto da Confindustria Ceramica in collaborazione con Edi.Cer., ha ospitato una trentina di brand di casa nostra e un punto informativo Ceramics of Italy/ICE che ha promosso le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo, oltre agli aspetti di sostenibilità che la distinguono.

Sono anche altri, tuttavia, gli appuntamenti cui guarda la ceramica italiana, e che culminano, a settembre, con il Cersaie di Bologna. Ma vale la pena andare con ordine, registrando come il prossimo appuntamento sia a Valencia, in Spagna, dove va in scena, dal 24 al 28 febbraio, l’edizione 2025 di Cevisama, e prosegue a Mosca, in avvio di aprile, con il Mosbuild. Vero tuttavia che l’uno e l’altro appuntamento, negli ultimi anni, hanno perso molto di quell’appeal che nei confronti della ceramica italiana continuano invece ad esercitare gli eventi in agenda tra primavera e autunno, e dove la presenza dei brand italiani è decisamente più forte.

Parliamo del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 8 al 13 aprile presso gli spazi di Rho Fiera, ma soprattutto di quel ‘Fuorisalone’ che alla fiera milanese fa da cornice con eventi su eventi che animano il centro della metropoli meneghina e veste a festa i tanti showroom che le principali ‘griffe’ della ceramica hanno aperto all’ombra del Duomo, rivendicando un legame sempre più forte con il mondo del design e dell’architettura. E parliamo anche del Coverings, che apre i propri battenti, in quel di Orlando, in Florida, due settimane dopo che li ha chiusi il ‘Salone’ milanese. È (anche) oltreoceano, infatti, che guarda il made in Italy della ceramica, ancora competitivo, l’anno scorso, sul mercato a stelle è strisce dove l’Italia ha visto crescere i volumi (gli ultimi dati del 2024 raccontano un +2% rispetto al 2023) ed è saldamente al comando nella classifica dei valori legati ai volumi esportati, complice un prezzo medio che garantisce le marginalità che servono nei confronti dei competitors stranieri. Saremo, quando il distretto ceramico si sposterà ‘idealmente’ negli Usa, quasi a metà anno e le trimestrali avranno già fatto capire che aria tira per le aziende di casa nostra, attese tuttavia ad un’altra fiera che, vista la sua importanza e i suoi numeri, ‘chiude’ idealmente il cerchio. Ovvero il Cersaie, in programma Bologna tra 22 e 26 settembre: da sempre appuntamento chiave per il settore ceramico, italiano e non solo, vetrina imprescindibile per le aziende di casa nostra che oggi rincorrono e, in occasione della fiera bolognese, avranno modo non solo di esibire le proprie eccellenze di processo e prodotto, ma anche di studiare contesti oggi non prevedibili. E per capire a che punto sono con la rincorsa.

Perché, al netto delle aspettative e degli outlook che raccontano possibili riprese dei mercati lungo questo 2025 non ci sono dubbi che, da qui a fine anno, al made in Italy della ceramica toccherà, se non di rincorrere, almeno di correre.

