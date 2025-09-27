Comicità, prosa e musica: Carani per tutti

"Il Carani è un teatro pubblico aperto, vivo, che vuole continuare a crescere insieme alla sua città. Dopo la stagione 2024/25 che ha segnato il vero debutto di un teatro rinnovato, presentiamo una proposta ancora più ricca, varia e ambiziosa". Con queste parole, lo scorso giugno, la presidente della Fondazione Teatro Carani Claudia Borelli presentava la stagione 2025/26, spiegando come le parole chiave fossero qualità ("sempre alta") e varietà, che diventa "un punto di forza: vogliamo che ogni spettatore, ogni famiglia, ogni giovane, trovi nel Carani un luogo di scoperta, di emozione, di incontro".

Ebbene, ci siamo, tra pochi giorni la stagione del Carani comincia davvero con la comicità di Giuseppe Giacobazzi che, il 3 ottobre, accoglie gli spettatori presso la sua ‘Osteria Giacobazzi’ mentre il 17 ‘Fred!’ vede Fabrizio Bosso e Matthias Martelli raccontare Fred Buscaglione con il primo spettacolo della stagione di prosa.

Gli altri appuntamenti di ottobre (‘Footloose’ e ‘La prova’ per la rassegna ‘La città in scena’, rispettivamente l’11 e il 29, il ‘Pinocchio’ del 26 nell’ambito di Caranikids, tra gli altri) e quelli che si susseguono fino a maggio, raccontano bene la già citata ‘varietà’ che aggiunge agli spettacoli di prosa che formano il cartellone principale, una serie di rassegne dedicate in grado di esaltare il ruolo del Carani nel panorama culturale cittadino. "Questa stagione – il commento del sindaco Matteo Mesini – è frutto di una visione condivisa: teatro, musica, danza, comicità, prosa trovano spazio in un programma pensato per attraversare generazioni e sensibilità, per offrire bellezza ma anche spunti di riflessione".

E raccogliere, tra platea e gallerie, un pubblico il più ampio possibile. Nel cartellone di prosa a ‘Fred!’ seguono, a novembre, ‘Indovina chi viene a cena’ con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, i ‘Rumori fuori scena’ di The Kitchen Company a novembre e ‘L’angelo della storia’ a dicembre, mentre ‘sconfinano nel 2026 ‘L’anatra all’arancia’ con Emilio Solfrizzi, il ‘Franciscus’ di Simone Cristicchi, il duo formato da Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino con ‘People, places and things’ e la ‘Lisistrata’ con Lella Costa.

Due i musical, ovvero ‘Cabaret’ con Arturo Brachetti e ‘Pimpa’ della Fondazione Aida, altrettanti i concerti (Alice con ‘Master Songs’ e Dardust con ‘Urban Impressionism’) e cinque i comici, tra i quali il già citato Giacobazzi, ma anche Katia Follesa e Maurizio Merluzzo.

Altro, il Carani, propone con la rassegna ‘Sassuolo Jazz’, con la

prosa contemporanea, con la rassegna musicale ‘Jukebox’, con ‘CaraniCafè’, con la musica classica e la danza contemporanea, e altro ancora. Aprendosi idealmente alla città, alle sue espressioni artistiche più legate al territorio ma non meno degne di attenzione dei ‘big’ che affollano le altre rassegne.

A novembre, ci sarà il premio Bertoli, dedicato alla memoria del cantautore sassolese, ma le già citate espressioni artistiche ‘locali’ trovano ampio spazio anche nella rassegna ‘La città in scena’ e negli appuntamenti che, la domenica pomeriggio, trasformeranno il Carani in un luogo per famiglie con ‘Caranikids’, laboratori e spettacoli cui segue una merenda organizzata in collaborazione con ‘Il Melograno’ e ‘Mete aPerTe’ che si prefiggono l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al teatro.

Finita qui? Non proprio: con ‘La mia aula non ha più pareti’ il Carani dedica una programmazione ad hoc alle scuole di ogni ordine e grado e sempre con un occhio di riguardo alla città va letta anche la scelta di proseguire con le proiezioni cinematografiche, un altro asset che salda il legame, strettissimo, tra Sassuolo e il ‘suo’ teatro.

