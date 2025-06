Edilizia sempre più sostenibile con Kerakoll

Una partnership strategica, che unisce competenze e risorse per sviluppare leganti alternativi a basse emissioni di carbonio, cogliendo le opportunità offerte dalla trasformazione del settore cementizio impegnato nella riduzione degli impatti ambientali e dalle implicazioni per il settore dei premiscelati. E’ quella formalizzata, un paio di settimane fa, da Kerakoll Group, che acquisisce il 60% del capitale, e quindi la quota di controllo, di Caltra Nederland B.V., azienda olandese specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di leganti e materiali cementizi alternativi a basse emissioni. Fondata nel 1984 da Ludo van Nes, Caltra Nederland B.V. è passata sotto la guida della figlia Daniëlle e del figlio Stephan nel 2013 e gestisce attualmente tre impianti produttivi, con un quarto impianto in fase di realizzazione sempre nei Paesi Bassi, la cui attivazione è prevista entro il terzo trimestre del 2025. Daniëlle M. Hemmink-van Nes e Stephan P. van Nes manterranno una quota del 40% in Caltra e continueranno a guidare operativamente l’azienda, garantendo continuità e stabilità per i collaboratori, i fornitori e i clienti attuali, oltre che per tutti gli altri stakeholder rilevanti. Inoltre, avranno un ruolo centrale nella pianificazione e nella realizzazione degli ambiziosi progetti volti a introdurre sul mercato soluzioni sempre più innovative: la decarbonizzazione dell’edilizia – con il comparto del cemento responsabile di circa il 7% delle emissioni totali di gas a effetto serra – è una delle sfide future più importanti per raggiungere l’obiettivo zero emissioni, che Kerakoll Group sceglie di perseguire anche con questa acquisizione. La multinazionale sassolese, 774 milioni di euro di fatturato nel 2023, il 41% sui mercati esteri, 2.300 collaboratori diretti e indiretti e 21 stabilimenti in 11 diversi paesi, è Società Benefit e nel 2023 ha ottenuto la certificazione B Corp, a conferma del suo percorso ESG verso un nuovo modello d’impresa per generare valore economico, sociale e ambientale, e con questa operazione segna un ulteriore passo nel suo percorso di innovazione e sostenibilità.

"Gli attuali trend del mercato – ha dichiarato Fabio Sghedoni, vice presidente di Kerakoll Group – ci spingono a pensare in modo più ampio e fuori dagli schemi, ad agire con proattività e ad abbracciare il cambiamento: è esattamente il modo in cui Kerakoll opera fin dalla sua fondazione. Con Caltra condividiamo gli stessi valori, la stessa passione e lo stesso impegno verso l’innovazione sostenibile e credo fermamente che insieme potremo portare sul mercato soluzioni davvero rivoluzionarie per il nostro settore".

Nell’operazione, Kerakoll è stata assistita da BonelliErede e da deBreij in qualità di Advisor Legali, da KPMG per gli aspetti finanziari e fiscali e da TAUW per gli aspetti relativi ad ambiente e ESG: "Con questa operazione strategica – il commento di Marco Zini, group ceo di Kerakoll – il nostro Gruppo si assicura un importante presidio internazionale, nel cuore dell’Europa, in termini di know-how su componenti che saranno cruciali per lo sviluppo di cementi alternativi".

r.m.