Educazione alla legalità economica: studenti dell'Istituto Volta con la Guardia di Finanza

Un’importante iniziativa di educazione alla legalità economica ha visto protagonisti una cinquantina di studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto ‘Volta’.

Hanno, infatti, partecipato su base volontaria a un progetto formativo proposto dalla dirigente scolastica Sabrina Paganelli che ha trovato piena collaborazione da parte della Compagnia di Sassuolo della Guardia di Finanza.

E’ stata proprio una delegazione dei militari della GdF a dare concertezza al progetto, con due incontri – della durata di due ore ciascuno – che hanno visto ex cathedra il Comandante della Compagnia di Sassuolo, il Capitano Massimiliano Carrieri, coadiuvato dal Maresciallo Aiutante Marco Santochirico e dal Maresciallo Filippo Rignanese, affrontare tematiche che sono di grande rilevanza per i giovani.

Che la legalità sia un valore assoluto, fondamentale per la formazione dei cittadini del domani è un assunto ormai assodato, che peraltro vede in più occasioni e in più contesti iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, ma il percorso compiuto dagli studenti del Volta è andato oltre, favorendo un dialogo non privo di efficacia tra platea e relatori.

"Le forze dell’ordine – ha detto Pagnanelli – rendono più semplice contestualizzare: averli quali interlocutori diretti è un valore aggiunto poiché aiutano gli studenti a conoscerli e a dare un significato chiaro e diretto alle regole di vita civile.

La scuola – spiega – ha il compito non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di formare cittadini consapevoli e responsabili".

La distinzione tra finanza pulita e illegale, gli effetti negativi che ricadono sulla società civile derivanti dall’evasione fiscale, dal riciclaggio di denaro e dalle attività economico-finanziarie illecite, oltre alle strategie di prevenzione e ai comportamenti corretti che ogni cittadino può adottare sono infatti stati solo alcuni dei temi affrontati nel corso dei due incontri, che hanno anche messo in evidenza il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza economica e finanziaria in un contesto sociale in cui gli esempi in grado di fuorviare i più giovani, a ben vedere, non mancano.

"Le forze dell’ordine – prosegue Paganelli – rendono più immediata la comprensione di questi temi, smontando con esempi concreti i luoghi comuni che possono portare i ragazzi a credere nell’esistenza di modi facili per raggiungere il successo nella vita".

Oltre agli aspetti legati alla prevenzione e alla legalità, agli studenti è stata presentata anche la possibilità di intraprendere un percorso professionale all’interno della Guardia di Finanza una volta conseguito il diploma e sono stati illustrati loro i diversi percorsi di accesso, dai concorsi pubblici ai percorsi accademici.

Soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, caratterizzata da una dialettica oltremodo vivace è stata espressa anche dal capitano Carrieri.

"Credo molto nella collaborazione con gli istituti scolastici per la divulgazione della convenienza nell’intraprendere la strada della legalità, e sono fermamente convinto – ha proseguito – che l’ambiente scolastico sia il primo contesto sociale in cui le nuove generazioni si immergono ed entrano in contatto tra di loro e in cui cominciano a sperimentare l’importanza e le conseguenze di concetti quali la legalità, la giustizia e il rispetto tra membri di una medesima collettività, in sostanza il senso civico".

