Effetti ottici e grandi formati: la ceramica arreda

Il Cersaie non è solo il quartier generale di partnership internazionali e accordi commerciali ma, soprattutto, è una vetrina delle nuove tendenze nell’ambito della ceramica e dell’arredo bagno. Alla 42esima edizione, che si è chiusa ieri a BolognaFiere, le oltre 600 aziende espositrici hanno messo in mostra il ’saper fare’, rigorosamente made in Italy, che ha nel distretto sassolese la sua culla.

Il mercato è sempre più globale e i prodotti sempre più innovativi e versatili. Del resto, la ’vecchia’ piastrella oggi non esiste più, sostituita da superfici che ‘disegnano’ spazi e ambienti, diventano materiale per l’architettura e la progettazione quando non elementi d’arredo.

La svolta, intrapresa da tempo, è stata assecondata dai produttori di casa nostra, che hanno spinto la ricerca oltre l’inimmaginabile, ottenendone una varietà di grafiche, cromie, effetti, spessori, formati in grado di intercettare le mutazioni del gusto. E facendo centro: il gusto cambia ed evolve, l’eccellenza del made in Italy resta.

E se funzionalità, resistenza, igiene sono da sempre le caratteristiche che fanno della ceramica materiale d’elezione per gli ambienti cucina e bagno, living e outdoor, oggi a colpire è anche la versatilità estetica di superfici in grado di garantire effetti decorativi sorprendenti, imitazioni iperrealistiche dei materiali naturali e formati che permettono una personalizzazione degli spazi sempre più accentuata.

Il primo trend, con anteprima al Cersaie, riguarda effetti ottici e ‘giochi’ grafici che fanno della superficie ceramica un elemento di arredo scenografico in grado di dialogare con la luce, lo spazio e il tatto, mentre tonalità calde e naturali si affiancano a tocchi metallici come a pattern geometrici, disegni astratti o fantasie floreali e giocano con contrasti cromatici che non solo decorano, ma danno ritmo e identità agli ambienti. Entra in gioco anche la tridimensionalità con rilievi e incisioni che conferiscono profondità.

Il 2025 segna anche il ritorno al realismo materico che vede la ceramica reinterpretare fedelmente nelle loro venature e sfumature legno, pietra e marmo, con vantaggi in termini di durata, resistenza e facilità di pulizia che i materiali naturali non garantiscono.

Il terzo elemento è l’innovazione tecnologica – dalla stampa digitale ad altissima definizione alla vena passante – che coniuga tecnica, estetica ed etica, espressa quest’ultima da processi all’avanguardia.

Protagonisti assoluti i grandi formati, come le lastre 120x280 centimetri o superiori, che generano superfici ampie e continue, accanto alle quali si riaffaccia il ’piccolo’: esagoni, listelli, trapezi diventano uno strumento di design, ampliando le potenzialità di ogni superficie.

La personalizzazione è un altro driver decisivo: le più avanzate tecnologie di stampa digitale permettono di applicare motivi, decorazioni e texture custom su ogni tipo di formato, aprendo la strada a infinite possibilità creative: la ceramica non è più soltanto pavimento o rivestimento, ma materia progettuale flessibile, in grado di rispondere alle istanze più variegate e ad un target sempre più ampio. r.m.