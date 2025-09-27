Fiere d’ottobre, rito collettivo da cinque secoli

’Una fiera per di octo a Saxolo, libera da tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia ...’.

Correva l’anno 1503 quando Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto I Pio e massima autorità cittadina in quanto reggente la signoria che allora governava il territorio, chiedeva il permesso ad Alfonso I d’Este di promuovere un appuntamento commerciale in grado di allargare il mercato che languiva, facendo di Sassuolo, per qualche giorno in ottobre, un porto franco.

All’alba del XVI secolo, infatti, il commercio, ostacolato da dogane, dazi, tasse, balzelli, gabelle, misure e pesi diversi, viveva di produzioni destinate alla sussistenza e all’autoconsumo: la fiera, di contro, diventava occasione di scambio e commercio, di confronto e incontro e ancora quella, più di 500 anni dopo, è la matrice delle plurisecolari ‘fiere d’ottobre’ che animano il centro sassolese.

E il viso di Leonetta, effigiata da una piccola scultura murale posta sul colonnato di un portico di piazza Martiri Partigiani, quasi sorride nel vedere come a pochi metri da lei, su quella stessa piazza, il mercato ambulante che già è ‘protagonista’ della piazza il martedì e il venerdì, lo diventa anche nel corso delle domeniche di ottobre, epicentro appunto di quella ‘fiera per di octo a Sassuolo’.

Siamo al 2025, è cambiato tutto, ma le fiere sono sempre lì, e sono diventate uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. Perché con il passare del tempo lo spirito delle fiere si è arricchito con esibizioni, manifestazioni, concerti, con le mostre di mezzi, quadri, opere d’arte ed aceto balsamico. Ma non si è mai persa l’essenza iniziale, ovvero il commercio, attorno al quale ruota un calendario di iniziative fittissimo.

"Un appuntamento imperdibile", ad avviso del sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e dell’assessore al commercio e al centro storico Federico Ferrari, che evidenziano come le fiere di oggi non siano più solo un evento nel senso più classico del termine. "Sono – aggiungono il primo cittadino e l’assessore – un rito collettivo, un appuntamento identitario che parla delle nostre radici ma guarda sempre al futuro. Sono quattro domeniche che trasformano il nostro centro storico in un grande contenitore di vita, dove il commercio incontra la cultura, lo sport, la musica, l’arte e la voglia di stare insieme".

A ottobre Sassuolo si riunisce, si racconta, si apre al territorio e a chi viene da fuori per scoprirne – o riscoprirne – la bellezza, lo spirito, la creatività e la capacità di fare comunità.

"Ogni domenica sarà diversa, ma tutte avranno lo stesso filo conduttore: valorizzare ciò che siamo. Dai negozi alle mostre, dagli spettacoli musicali alle esibizioni sportive, dalle installazioni artistiche alle proposte enogastronomiche, le Fiere d’Ottobre sono il palcoscenico in cui Sassuolo si mostra al meglio", concludono Mesini e Ferrari. All’inaugurazione affidata, come sempre alla banda cittadina ‘La Beneficenza’, seguiranno appuntamenti che si articoleranno durante tutte e quattro le settimane e non solo la domenica. ‘Aspettando la fiaccola olimpica’ sarà l’appuntamento della domenica pomeriggio in piazza Garibaldi che fa eco alla ‘piazza Olimpica’ dello scorso anno e farà assurgere al ruolo di protagonisti gli sport invernali in attesa delle Olimpiadi di Milano – Cortina, ma non si contano gli eventi sparsi tra strade e piazze del centro storico, le mostre d’arte, le iniziative culturali, musicali e teatrali, quelle enogastronomiche che, unite alle numerose occasioni di intrattenimento promosse dall’associazionismo e dal volontariato cittadino, da sempre sono la ‘cifra’ che caratterizza le fiere.

