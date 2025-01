Gastronomia Quattro Venti a Sassuolo: Tradizione e Innovazione nei Tortelloni

Fondata circa 40 anni fa, la gastronomia ‘Quattro Venti’ ha scritto un pezzo di storia culinaria a Sassuolo. Dal 2022 a questa parte, dopo il pensionamento della precedente titolare, la gestione è passata a Franco e Sandro, che hanno continuato il lavoro con passione e dedizione, mantenendo viva la tradizione e introducendo nuove proposte gastronomiche con un unico must: la qualità assoluta delle materie prime.

Tutto ciò che vendiamo al banco – racconta uno dei soci, Sandro Pifferi – è realizzato rigorosamente a mano, con grande attenzione e con materie prime di eccellenza assoluta. Tra i primi più apprezzati, ad esempio, ci sono i tortelloni. Per la loro preparazione chiediamo ai nostri fornitori di produrre appositamente una ricotta speciale, studiata per sposarsi al meglio con i tortelloni. Ogni ingrediente è selezionato con cura per portare in tavola la massima qualità.

Oltre alla maniacale attenzione alla qualità delle materie prime, secondo Pifferi il punto di forza dei primi piatti della gastronomia risiede nella preparazione della pasta. "Un elemento fondamentale della nostra qualità – prosegue Pifferi – è la pasta, che deve essere molto elastica e sottile. Non utilizziamo sfoglie spesse e pesanti, dove la chiusura rischia di non tenere. La sottigliezza e l’elasticità della nostra pasta consentono di ottenere un prodotto che si mantiene compatto e perfettamente sigillato in cottura, esaltando al massimo il ripieno e garantendo un risultato eccellente".

La gastronomia offre un’ampia selezione di piatti che spaziano dai primi tradizionali, come i tortelli di ricotta e spinaci, i tortellini, le lasagne e le tagliatelle, fino ai secondi di carne, tra cui arrosti, roast beef, polpette al forno e coniglio alla cacciatora.

"Il primo più richiesto – prosegue Pifferi – sono senza dubbio i tortelloni. Tanti clienti ci fanno i complimenti e vengono apposta per prenderli anche da fuori. Tra le poche variazioni che abbiamo aggiunto al menù da quando abbiamo rilevato la gastronomia, quella che ha fatto più successo sono senza dubbio le zucchine ripiene". Sebbene il locale sia strutturato essenzialmente per la vendita al banco, la Gastronomia Quattro Venti conta una ventina di posti a sedere per chi vuole consumare in loco. Inoltre, offre un servizio di delivery rivolto a tutti coloro che, per ragioni di mobilità, non possono spostarsi da casa.

"Abbiamo clienti che ci vengono a trovare da tutta Italia – racconta il titolare –. Tra i ristoratori, c’è chi viene ad acquistare la nostra pasta anche da Milano o dalla Riviera Romagnola, mentre tra i privati ci sono tante persone che, approfittando di passare a Sassuolo per lavoro si fermano a fare scorte da noi. Durante il periodo natalizio, ad esempio, abbiamo ricevuto tante richieste anche da fuori regione. La specialità che è andata più forte è stato un tortellone di ricotta molto delicato, ideale da spadellare con il pesce". Oltre a mantenere viva la tradizione di un locale avviato, la Gastronomia ‘Quattro Venti’ ha saputo instaurare un rapporto speciale con i vecchi clienti, che hanno apprezzato il cambio di gestione. "Siamo riusciti a ritagliarci una fetta di clienti che ci apprezzano – commenta il titolare – ma ricevere complimenti dai vecchi clienti che ci dicono che abbiamo saputo mantenere o migliorare la qualità di un locale storico è veramente speciale e ci riempie di gioia".

Dando uno sguardo alle recensioni, è davvero difficile trovare pareri negativi. "Siamo nella terra dei motori – recita un’opinione – e anche del buon gusto. Quando ho bisogno di mangiare dei tortelli freschi, li ordino alla mattina e li metto nel tegame a mezzogiorno. Che bontà". E ancora: "Credo seriamente siano i tortelloni più buoni che abbia mai provato, una qualità eccezionale. Consiglio: prenotate con una telefonata, perché la pasta fresca va a ruba".