Il docufilm 'La moda del liscio' di Alessandra Stefani ottiene la certificazione Green Film

Il secondo docufilm di Alessandra Stefani, ‘La moda del liscio’, ha ottenuto la certificazione Green Film, che permette alle società di produzione audiovisiva di attestare che le loro opere siano realizzate con modalità ecosostenibili e rispettose dell’ambiente, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare del Marchio Green Film. Green e film rappresenta un connubio indissolubile per la ‘Scarabeo Entertainment’, come spiega la produttrice e regista: "Per me la sostenibilità è un’etica ambientale, che la ‘Scarabeo Entertainment’ cerca e vorrà seguire in tutti i progetti. Dunque, non solo in termini di prodotto filmico, ma anche all’interno degli ambienti di lavoro. Perché anche l’ambiente di lavoro è importante".