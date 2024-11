"Il progetto ha unito ottocento alunni"

Anche se non è più alla guida della scuola, chi più di tutti ha sostenuto la realizzazione del murale ‘La mia vita a pois’ è Simona Simola, ex dirigente dell’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1, da sempre convinta sostenitrice del valore dell’arte come strumento di esplorazione personale e sociale. "Questo progetto – le parole dell’ex preside e promotrice – è riuscito a coinvolgere verticalmente tutte le scuole dell’istituto, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, con l’obiettivo di promuovere la continuità educativa attraverso l’arte. Il filo conduttore è stato l’autostima: anche se la forma è la stessa, siamo tutti diversi. Questo tema è stato declinato in attività che hanno visto i bambini, compresi quelli con disabilità, partecipare con entusiasmo, in modo costruttivo ed efficace. L’inaugurazione di giovedì – sottolinea Simola – è stato il coronamento di un progetto iniziato mesi fa che ha unito 800 alunni e che ha visto il supporto delle maestre, della dirigente e del Comune di Fiorano. Essere stata parte di questa iniziativa, mi riempie di gioia".