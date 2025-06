"Il servizio civile mi ha cambiato la vita. In Africa mi sento a casa, pronta ad aiutare"

"In Africa ho trovato la mia strada. Ora voglio scoprire la Costa d’Avorio giorno per giorno". Così Francesca Cavani, 29 anni, originaria di Sassuolo, partita per un nuovo viaggio-sfida: restare 9 mesi in Costa d’Avorio come amministrativa di un progetto di Medici con l’Africa Cuamm. Dopo diverse esperienze in Tanzania, Francesca racconta il suo percorso, le emozioni e le motivazioni che la spingono a vivere e lavorare in Africa.

Calvani, com’è iniziato questo percorso?

"Sono nata e cresciuta a Sassuolo, ma la mia formazione mi ha portata lontano da casa. Ho studiato all’Università L’Orientale di Napoli, dove ho scelto prima la triennale in Lingue e culture africane e poi la magistrale in Relazioni e istituzioni dell’Asia e dell’Africa. Ho studiato arabo e suahili sia alla triennale che alla magistrale, perché mi hanno sempre affascinato queste culture che ci sembrano così distanti e diverse dalla nostra. L’Orientale offriva corsi in linea con queste curiosità che avevo e così ho deciso di buttarmi".

E poi?

"Durante la magistrale ho fatto un semestre di mobilità internazionale, simile all’Erasmus, a Dar es Salaam, in Tanzania. È stato un periodo bellissimo: per la prima volta mi trovavo da sola in una grande città africana a studiare, ed è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo. Alla fine dei quattro mesi di corsi universitari mi sono presa un mese per viaggiare e conoscere meglio il Paese.

Ne approfitto per dire che la Tanzania non è solo Zanzibar: è un Paese sicurissimo, l’ho girato tutta da sola e lo consiglio a chiunque voglia scoprire un’Africa autentica".

La Tanzania è rimasta nel suo cuore?

"Sì, al punto che appena tornata a casa volevo ripartire. Così ho partecipato al servizio civile universale e sono tornata a Dar es Salaam per undici mesi. Lavoravo come assistente project manager in un progetto sull’inclusione socio-professionale dei ragazzi con disabilità.

È stata un’esperienza forte e formativa. Poi, qualche mese dopo il rientro, mi hanno richiamato: la project manager aveva finito il suo incarico e mi hanno proposto di prendere il suo posto. Così sono tornata ancora per sei mesi, questa volta con la responsabilità di project manager".

Ed è stato in quel momento che ha iniziato a guardare oltre la Tanzania?

"Sì, quando poi sono rientrata, mi ha contattata Medici con l’Africa Cuamm e mi ha proposto questo nuovo incarico in Costa d’Avorio. È una nuova sfida che accolgo con entusiasmo e anche un po’ di timore".

Cos’è il Cuamm?

"Il Cuamm è un’organizzazione non governativa italiana con sede a Padova, che lavora in Africa dagli anni Cinquanta. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi è impegnato in 9 paesi dell’Africa sub-Sahariana, appoggia ospedali, distretti e scuole per infermieri e ostetriche, oltre ad un’università in Mozambico. Tra i vari Paesi africani in cui opera c’è anche la Costa d’Avorio, uno degli ultimi in cui ha aperto progetti. Io sono stata inviata ad Abidjan, nel quartiere di Abobo, uno dei più popolosi della città, a lavorare come amministrativa su un progetto triennale. L’obiettivo è migliorare l’accesso ai servizi sanitari materno-infantili, quindi, molto ruoterà intorno al supporto a mamme e bambini".

In cosa consiste il progetto concretamente?

"Il progetto prevede diversi interventi. Lavoreremo sulle infrastrutture, potenziando le strutture esistenti del dipartimento di ginecologia e ostetricia, e creando una nuova unità di neonatologia. Forniremo attrezzature moderne e funzionanti e faremo formazione per rafforzare le competenze del personale medico e sanitario che opera nell’ospedale. Io mi occuperò principalmente della parte amministrativa, ma spero di riuscire anche a vedere sul campo l’impatto concreto di ciò che facciamo".

Come ha vissuto questa nuova partenza?

"Con grande emozione. Sono carica, emozionata e un po’ spaventata. Ho lasciato gli affetti, gli amici, la mia famiglia a Sassuolo, però sentivo che avevo bisogno di ripartire. In Italia stavo bene, ma non mi sentivo soddisfatta: mi ripetevo che potevo fare di più. E poi sono partita con uno spirito particolare. Ho deciso di non informarmi troppo sulla Costa d’Avorio: volevo partire come un foglio bianco, senza pregiudizi né idee preconfezionate. Voglio scoprire com’è davvero, giorno per giorno, e farmi la mia idea del Paese, della cultura e della gente". Quanto resterà?

"Il progetto complessivamente dura tre anni. Io per ora sono partita per nove mesi, perché è il primo incarico e c’è un po’ l’incognita dell’adattamento. Spero di restare di più".

Come si vede nel futuro?

"Non amo pianificare troppo a lungo termine. Nel futuro prossimo mi vedo ancora in giro per il mondo, magari non solo in Africa, e comunque sempre in progetti che abbiano un impatto reale sulle persone. Più avanti, chissà, magari tornerò a Sassuolo e metterò la testa a posto, come si dice. Ma per ora voglio continuare così".

Cosa direbbe a un giovane che vuole avvicinarsi a un percorso come il suo?

"Il mio consiglio è di fare il servizio civile universale. A me ha cambiato la vita. Non pensa[/EMPTYTAG]vo che questo lavoro potesse piacermi così tanto e l’ho scoperto proprio grazie al servizio civile. È un’esperienza che permette di crescere, di mettersi alla prova e di scoprire mondi nuovi. E può aprire le porte della cooperazione internazionale, un settore in cui non è facile entrare."