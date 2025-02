Il successo di Ivan Silvestrini con 'Il Caminetto' a Montegibbio: cucina e griglia d'eccellenza

A volte, aprire un locale può trasformarsi in una vera e propria avventura. E la storia di Ivan Silvestrini, che poco più di un anno fa rilevava lo storico ristorante ‘Il Caminetto’ di Montegibbio, ne è la conferma.

Partito con due soci il 1° dicembre 2023, Silvestrini non si aspettava certo di ritrovarsi, appena un mese dopo l’inaugurazione, completamente solo e costretto a occuparsi di ogni aspetto dell’attività: dalla cucina alla griglia, fino ai rapporti con i fornitori, le spese e le inevitabili complicazioni burocratiche. Per Ivan, la svolta è arrivata a giugno dello scorso anno grazie all’incontro con Kevin Sala, attuale socio.

"Conoscere Kevin – racconta Silvestrini – è stato fondamentale. Attualmente io sono in cucina, lui si occupa della griglia, mentre Mihaela, la sua compagna, è caposala. Inoltre, a differenza mia, Kevin è molto bravo con i social ed è stato indispensabile per farci conoscere meglio dai clienti".

La filosofia de ‘Il Caminetto’ è semplice: ingredienti freschi, genuini e un menù essenziale, studiato per puntare all’eccellenza e ridurre gli sprechi.

"Se avessi uno di quei menù ‘infiniti’ con primi, secondi, carne, pesce e pizza – prosegue il titolare – come potrei portare la qualità sulla tavola dei miei clienti? Preferisco selezionare gli ingredienti giorno per giorno da produttori di fiducia e lavorarli personalmente con cura".

Ogni piatto che passa dalle mani di Ivan racconta passione, creatività e carattere: un approccio che richiede impegno, dedizione e che, tra i tanti complimenti, ha suscitato anche qualche ‘muso lungo’.

"Una volta – aggiunge il titolare – un cliente si è lamentato perché alle 20 avevamo già finito i tortellini. Per me, qualsiasi critica è costruttiva, ma credo che il fatto di esaurire le scorte possa essere anche visto come un complimento: significa che puntiamo sulla qualità e che tutto ciò che serviamo è fresco".

Il menù propone una serie di primi piatti preparati con pasta rigorosamente fatta in casa ed è soggetto a variazioni quotidiane. Tra gli antipasti, sono immancabili lo sformatino di patate e spinaci, il carpaccio, la tartare e il tris di bruschette, che varia in base alla disponibilità degli ingredienti.

Tra i primi, inoltre, spiccano tortelloni ricotta e spinaci con diversi condimenti, tortellini in brodo e alla panna e le tagliatelle ai funghi, disponibili sia con ragù, sia in versione classica. A questi si aggiunge una specialità creata ‘ad hoc’ dallo chef: le mezzelune Caminetto, una pasta dal caratteristico colore rosso ottenuto grazie alla barbabietola, con un ripieno di zucca, patata e ricotta, saltata in padella con burro, guanciale, porro, mela e amaretti.

Vera protagonista del menù, tuttavia, resta la carne, fiore all’occhiello del ristorante.

"Oltre ai tre filetti – spiega Kevin Sala – il nostro forte è la selezione di tagli alla griglia. La nostra offerta spazia dalle fiorentine, con frollatura a partire dai 20 giorni fino a oltre 60, a picanha, tomahawk, spider e tutti i tagli del manzo, oltre alle grigliate miste. Adesso dietro alla griglia ci sono io, ma è stato Ivan che, quando sono arrivato, mi ha insegnato i segreti del mestiere: ora ci tengo molto, non solo a far sentire i clienti a casa, ma anche a trasmettere la cultura della carne, spiegando loro cosa stanno per assaggiare".

Venendo ai dolci, si va dai grandi classici, come zuppa inglese e mascarpone, al più estivo e originale ‘Havananas’, un ananas grigliato sfumato con rum e arricchito con cannella e zucchero di canna. Tante anche le iniziative e i progetti futuri per ’Il Caminetto’.

"Organizziamo serate di degustazione con vini abbinati alla carne – illustra Sala –. Attualmente abbiamo una selezione di circa trenta etichette, ma stiamo riprogettando e ampliando notevolmente la cantina. Per il futuro ci piacerebbe proporre delle serate al buio, in cui lo chef possa dare libero sfogo alla sua creatività. Il menù sarebbe una sorpresa: vorremmo valorizzare e riscoprire piatti a nostro avviso straordinari ma generalmente meno richiesti dai clienti, come carne di quaglia, cervo o anatra o frattaglie come fegato, cuore e lingua".

Specialmente d’estate, l’esperienza al ’Caminetto’ diventa ancora più suggestiva grazie alla terrazza panoramica.

Un angolo dove gustare le specialità della casa in un’atmosfera rilassante, tra il fresco della collina e i profumi della griglia.