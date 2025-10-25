Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Vivere Sassuolo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sfratti e affitti breviSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
Vivere SassuoloImportante traguardo anche per Fotostudio Pincelli
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Vivere Sassuolo
  4. Importante traguardo anche per Fotostudio Pincelli

Importante traguardo anche per Fotostudio Pincelli

Il negozio è aperto dal 2000, riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale

Il sindaco e l’assessore Ferrari festeggiano i 25 anni di Fotostudio Pincelli

Il sindaco e l’assessore Ferrari festeggiano i 25 anni di Fotostudio Pincelli

Non solo Pagliani. Taglia un traguardo importante anche Fotostudio Pincelli.

Arturo ha cominciato la propria attività di fotografo proprio nel 2000, anche se già prima si occupava di fotografia, reportage, ed era anche fotografo ufficiale del Teatro Carani.

Oggi, in negozio, vetrine sulla storica via Rocca, a due passi da Palazzo Ducale, c’è anche Carlo, fratello di Arturo.

In occasione delle Fiere d’Ottobre le celebrazioni per

il 25ennale, con il sindaco Matteo Mesini che ha consegnato ai fratelli Pincelli un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. Presente anche l’assessore Federico Ferrari.

s.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata