Inaugurato il Garibaldino: nuovo cocktail bar nel cuore di Sassuolo

Quelle luci spente da qualche mese, sotto i portici, in un certo senso ‘rompevano’ la simmetria di piazza Garibaldi i cui locali sono da sempre il ‘cuore’ della ‘movida’ sassolese. Niente di strano allora che, da fine febbraio, quelle luci si siano riaccese, con l’inaugurazione del ‘Garibaldino – Spizzico Urbano’, ultima intuizione di Angelo Calvello, che sotto i portici di ‘piazza piccola’ il suo primo locale (si chiamava ‘Garibaldi Cafè’) lo aveva aperto ormai un quarto di secolo fa. Ecco, proprio negli spazi di quel primo locale, cui altri, da ultimo il ‘Good’, ne sono succeduti, prende forma questo nuovo cocktail bar attraverso il quale Calvello, classe 1981, dà forma ad un nuovo progetto che strizza l’occhio ad una formula di intrattenimento in grado di intercettare le sensibilità più diverse.

"Il locale che c’era prima – spiega – aveva bisogno di un ‘refresh’, ma più in generale pensavo che alla piazza mancasse uno spazio come quello che abbiamo inaugurato poco più di un mese fa. Un cocktail bar dove è comunque possibile mangiare qualcosa, grazie ad una cucina ‘snella’ con poche proposte ma mirate, ma che non viene meno alla sua vocazione, appunto, di cocktail bar: apertura dalle 17,15 che si allunga fino alla tarda serata e, nei weekend o in concomitanza di certi eventi, fino a notte".

Eventi, appunto: perché se il cuore del locale è il banco bar, presidiato da personale "giovane, certo, ma formato e preparato", la proposta del ‘Garibaldino’ prova ad andare oltre quella, ben conosciuta, dei luoghi dove si socializza bevendo un aperitivo o sorseggiando un drink. La collaborazione con un’altra nuova realtà nata da poco in città (il ‘Clhub Store & More’, attività che sorge in viale XX Settembre, realtà di riferimento per l’acquisto di oggetti d’epoca, arredamento vintage, vinili da collezione e abbigliamento retrò) da una parte ha permesso ad Angelo Calvello di ‘vestire’ il locale, disegnando ambienti raffinati e non privi di appeal, dall’altra lo ha messo in condizione di affidare proprio allo staff di ‘Clhub’, e segnatamente ad Adriano Calcagnoli, la direzione artistica del ‘Garibaldino’.

Ecco allora un fitto calendario di dj set, appuntamenti radiofonici con Linea Radio e più in generale un contesto in grado di fare quello che Calvello aveva in mente pensando al suo ‘spizzico urbano’. Voleva, dice, "muovere la piazza", saldando al concept del suo locale una proposta la più trasversale e innovativa possibile. "Lavoro da sempre nei locali e per i locali, e non mi stanco di inventare ‘format’ perché mi piace guardarmi attorno: quando ho pensato al ‘Garibaldino’ volevo un locale che fosse anche un punto di incontro, oltre che un luogo di ritrovo, e volevo che attorno a questo progetto si raccogliesse un pubblico il più vasto possibile".

I giovani, ovviamente, "ma anche un pubblico più maturo, ovvero quei sassolesi per i quali i portici sono, come piazza Garibaldi, quasi un tratto identitario, cui ognuno credo leghi un ricordo o una suggestione. Poi, ovvio, il locale ed i suoi eventi – conclude Calvello – sono pensati per accogliere i target più diversi, e anche per portare a Sassuol gente da comuni limitrofi".

Stefano Fogliani