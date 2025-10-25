Iperceramica promuove diritti e inclusione

E’ un percorso di formazione tanto inedito quanto innovativo, e non è un caso che sia il frutto di un’intesa tra una realtà particolarmente dinamica del settore ceramico e organizzazioni sindacali attente sì alla tutela dei lavoratori, ma anche all’aspetto ‘sociale’ del loro quotidiano in azienda.

Parliamo di ‘Ri(e)voluzioni’, iniziativa dedicata a inclusione, diversità e diritti promossa da Iperceramica di Fiorano Modenese e dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil, oltre che dalle Rsa aziendali e curata dall’associazione culturale sassolese ‘Non è colpa mia’ che ha mosso i suoi primi passi all’inizio di ottobre e proseguirà fino a metà dicembre.

Rivolta a 200 lavoratrici e lavoratori di Iperceramica, l’iniziativa rappresenta un progetto formativo senza precedenti: 12 ore di formazione per ogni dipendente, suddivise in 9 moduli formativi, pari a circa 1.200 ore totali, per affrontare temi cruciali come diversità, diritti, disabilità, violenza di genere e inclusione Lgbtq+.

"Abbiamo fortemente voluto questo progetto perché crediamo che la contrattazione sindacale non debba fermarsi al salario, ma portare anche strumenti di crescita culturale e sociale. E’ importante la valorizzazione delle persone e la possibilità di dare sempre più strumenti di consapevolezza", ha detto Cinzia Pinton della Filcams Cgil Modena, illustrando le direttrici del percorso, che introduce nuove tutele e azioni concrete per la promozione di diritti, benessere e cultura aziendale inclusiva.

Durante le ore di formazione si sviluppano infatti temi quali la valorizzazione delle diversità e delle persone con disabilità attraverso la sensibilizzazione sulle barriere e le discriminazioni affrontate dai disabili, il contrasto alla violenza di genere e i suoi effetti sulla vita delle persone, con promozione di comportamenti di rispetto, decostruzione degli stereotipi di genere e sessuali, i diritti Lgbtq+ e pari opportunità e la costruzione di ambienti di lavoro rispettosi, sicuri e accoglienti, pratiche inclusive e di accessibilità.

Il costo del progetto, realizzato

da ’Non è colpa mia’, associazione sassolese impegnata dal 2020 nella diffusione di cultura sui temi della violenza di genere, delle pari opportunità e dell’inclusione, è sostenuto dall’azienda, "e traduce in valore – afferma Domenico Silvano di Fisascat Cisl Emilia Centrale – un dialogo tra azienda e rappresentanze dei lavoratori che mette al centro le persone".

Iperceramica ha accolto con convinzione la proposta sindacale, trasformandola in un’iniziativa che punta a migliorare il clima aziendale e a rendere i diritti parte integrante della cultura d’impresa, "e il nostro auspicio – aggiunge Lorenzo Tollari di Uiltucs Uil Modena e Reggio Emilia – è che questo progetto diventi un modello da replicare in altre realtà".

Lo scorso primo ottobre si è svolto il primo incontro alla presenza delle prime 75 fra lavoratrici e lavoratori e i riscontri – incoraggianti – sono il presupposto per la riuscita dell’iniziativa, che ad avviso dei sindacati "dimostra che la contrattazione collettiva può diventare strumento di innovazione sociale oltre che di tutela economica".

A questo proposito, è giusto ricordare che in Iperceramica è stato votato a larghissima maggioranza dei dipendenti anche il Premio di Risultato sottoscritto dai sindacati che verrà erogato a giugno 2026 e vede l’incremento del 55% del montante, passando da 2mila euro (di due anni fa) a 3600 euro. Una concreta risposta economica ai lavoratori in un periodo di alta inflazione.

r.m.