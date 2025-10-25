Ispirata da letterati come Blake e Dante Alighieri

Nonostante ‘L’Angelo del Fango’ e il ‘San Francesco riceve le stimmate’, ovvero le due opere di svolta della carriera di Marianna Costi, rappresentino figure maschili, il focus dell’artista si è sempre concentrato sulla realizzazione di figure femminili o ibride.

"La maggior parte delle mie sculture – spiega l’artista – rappresenta guerriere o angeli: si tratta di figure allungate, attraversate da una tensione verso l’alto, come un magma in movimento. Sono esseri indefiniti, con tratti ibridi". Tante le influenze artistiche che hanno ispirato questo tratto, quasi mistico. "Fin da ragazza ero affascinata dall’immaginario prodotto da artisti e letterati come William Blake, Dante Alighieri, o testi come l’Apocalisse" ricorda.