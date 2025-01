Istituto comprensivo Francesca Bursi: innovazione e didattica Steam grazie ai fondi Pnrr

"Con i bambini capirsi è semplice. Quando ti prendono per mano, hanno già scelto di fidarsi di te" (Valvirdis). L’istituto comprensivo ‘Francesca Bursi’ di Fiorano-Spezzano ha scelto questa frase per presentarsi, in quanto bene rispecchia la filosofia della scuola e il rapporto che si crea tra docenti e alunni. Un istituto comprensivo colorato, sia nei muri esterni che all’interno, e decisamente innovativo sotto molti punti di vista, che prende per mano i ‘piccoli’ dalla scuola dell’infanzia per accompagnarli nel loro percorso di crescita alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, gettando le basi di quelli che saranno i cittadini e le cittadine del domani.

Sono 900 gli studenti del Bursi, suddivisi tra i cinque plessi: due scuole dell’infanzia, ‘Villa Rossi’ e ‘Arcobaleno’ con un centinaio di bimbi/e suddivise tra le sei sezioni totali; due primarie, ‘Ciro Menotti’ (a Spezzano) e ‘Luisa Guidotti’ con 500 studenti ripartiti in 23 classi; le medie ‘Francesca Bursi’ con 330 alunni e cinque sezioni per 15 classi. Come spiega la dirigente scolastica Ilaria Leonardo, "le parole chiave delle nostre scuole sono imparare, crescere, accoglienza, creatività, inclusione, stare bene a scuola, cittadinanza, diventare autonomi. Io sono preside dall’anno scolastico 2019-2020 (fino all’anno scorso è stata reggente anche a Prignano, per un biennio): sono arrivata sicuramente in un momento storico particolare, segnato dalla pandemia, ma la scuola e gli studenti hanno saputo reagire bene e ci siamo organizzati con la didattica a distanza, continuando le nostre attività".

‘Progetti’ è il filo conduttore dei vari ordini di scuola ed una delle caratteristiche salienti del ‘Bursi’: "Grazie ai fondi del Pnrr destinati alla scuola – prosegue la dirigente Leonardo – abbiamo attivato e implementato moltissime attività".

Tra i ‘motivi d’orgoglio’ dell’istituto comprensivo, vi è l’ampia attenzione alla didattica Steam (acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics, un metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato dal 2000 negli Stati Uniti con l’obiettivo di avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e scientifiche, ndr). "Abbiamo dei laboratori creativi realizzati con il finanziamento 4.0 del Pnrr e i corsi Steam per tutti gli ordini di scuole. Per l’infanzia sono attivi i laboratori con ‘Casa Corsini’ (lo spazio del fare per bambini e ragazzi dedicato alle nuove tecnologie, alla creatività e all’innovazione collaborativa, ndr), i cui esperti lavorano anche con le classi delle primarie mentre per i ragazzi delle medie ci sono i nostri docenti interni appositamente formati su queste tematiche".

Una impostazione innovativa fortemente appoggiata dalla dirigente scolastica: "Sono cinque anni che lavoriamo in questo modo e adesso, oi fondi del Pnrr ci hanno consentito di incrementare la didattica di laboratorio e sperimentazione, ovviamente affiancata sempre a quella tradizionale. Il percorso Steam, con la valorizzazione dei gruppi di discipline, Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, consente di lavorare secondo un’ottica integrata, multidisciplinare, non a settori singoli ma in una continua collaborazione e integrazione tra i saperi. Sono molto orgogliosa dei miei docenti e degli studenti, che ci danno tante soddisfazioni anche dopo che, finite le medie, ‘spiccano il volo’. Quello che desidero e che cerco ogni giorno di realizzare, è che entrando nella nostra scuola si respiri l’entusiasmo".