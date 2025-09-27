Marche, l’ultimo confronto

Marche, l'ultimo confronto
Jenia, l’intelligenza artificiale entra in ufficio

La nuova società fondata da YF Studio lancia la sfida alle aziende del distretto: l’assistente virtuale può ottimizzare le performance

Lo staff di JENIA, la nuova società fondata dall’agenzia di comunicazione YF Studio

L’intelligenza artificiale non è più il futuro, ma è già il presente. Con JENIA diventa realtà, e cambia il modo in cui le aziende lavorano, decidono e crescono. Portare l’AI dentro i processi aziendali in modo semplice e concreto è la missione di JENIA, la nuova società fondata da YF Studio, agenzia di comunicazione di Sassuolo che in pochi anni ha costruito un team di oltre venti professionisti e si è affermata come partner strategico per aziende di diversi settori.

A guidare il progetto Tommaso Simonini, fondatore di YF Studio e dello Youth Festival, affiancato da un team di specialisti con solide competenze tecnologiche: Simone Solignani, Kevin Ammendola e Luca Bortolato di Quantics srl, esperti di intelligenza artificiale predittiva e generativa. In società anche Enrico Bellei e Alessandro Anceschi, già soci di YF Studio.

JENIA nasce da un’idea chiara: l’AI non deve restare un concetto astratto, confinato a convegni e presentazioni futuristiche, ma diventare uno strumento operativo quotidiano a disposizione delle imprese. E non, si badi, per sostituire le persone e quel ‘fattore umano’ fatto di competenze ed esperienza che resta asset imprescindibile per ogni attività di impresa, bensì per liberare le une e l’altro da attività ripetitive, ridondanti e a basso valore aggiunto. L’obiettivo è nobilitare il lavoro e aiutare le imprese a restare competitive in un mercato globale che si muove a velocità sempre maggiore, accrescendone la performance. Il tema, va da sé, è strategico, e la sfida che JENIA è pronta ad affrontare è quella di integrare l’AI nei processi aziendali attraverso la fornitura di strumenti, consulenza e sviluppo di applicativi dedicati.

"Non si tratta soltanto – spiega Simonini – di iniziare ad usare l’intelligenza artificiale, quanto piuttosto di trasformarla in un valore misurabile per l’impresa attraverso un approccio orientato a efficienza, produttività e competitività". In sintesi, prosegue Simonini, "semplificare l’AI, costruendo ecosistemi di agenti intelligenti che dialogano tra loro, integrati con gestionali, CRM, sistemi di produzione, piattaforme di customer care e strumenti quotidiani come e-mail, Excel o WhatsApp". L’obiettivo che si pone JENIA è rendere la tecnologia accessibile e comprensibile, senza barriere né complessità inutili, accompagnando le aziende passo dopo passo dall’analisi dei bisogni fino all’implementazione concreta. Il primo laboratorio naturale sarà il distretto ceramico di Sassuolo, cuore economico dell’Emilia e contesto ideale per sperimentare soluzioni che uniscono tradizione manifatturiera e innovazione digitale. Ma l’orizzonte è molto più ampio: dal manifatturiero ai servizi, dal retail all’industria creativa, JENIA vuole diventare un acceleratore di innovazione trasversale, capace di accompagnare PMI e grandi imprese in un percorso di evoluzione reale. La società potrà contare su partnership con centri di ricerca e università internazionali, tra cui Stanford e Boston, per portare in Emilia-Romagna competenze di frontiera e trasformarle in soluzioni pronte all’uso. Un ponte diretto tra la Silicon Valley e i distretti industriali italiani, dove il know-how produttivo incontra le tecnologie più avanzate.

r.m.

© Riproduzione riservata