Jonathan Restaurant, il mare anche in città

Da due anni a questa parte la cucina di pesce tradizionale napoletana è approdata a Sassuolo con Jonathan Restaurant. Ristorante e cocktail bar, il locale è nato il 17 novembre 2023 dall’iniziativa di Jonathan Spagnuolo che, dopo anni di esperienza come caposala in un noto ristorante del centro di Napoli, si è trasferito a Sassuolo. Con Jonathan lavorano la compagna Laura, lo chef Fernando Granito, che vanta più di 30 anni di esperienza in Italia, Stati Uniti e Svizzera e Bennys, barman e direttore di sala. Come ha precisato il titolare, nel ristorante, la cucina tradizionale si sposa con una mise en place elegante e moderna, cura estetica e attenzione ai dettagli, ed è accompagnata da un menù in costante evoluzione. "La nostra cucina – spiega Spagnuolo – propone piatti autentici, con porzioni generose, ma curati nell’estetica e serviti con la preparazione finale al tavolo. Venendo agli ingredienti, facciamo arrivare prodotti freschi dal Sud Italia, come la vongola verace selvatica, ben diversa nel gusto da quella di allevamento. Proponiamo anche crostacei poco comuni nei ristoranti di queste zone, come l’astice blu, la cicala di mare e il king crab; a tal proposito, l’acquario dei crostacei permette al cliente di vedere l’animale vivo, che viene poi lavorato in cucina e servito al tavolo.

Il nostro menù cambia spesso: in un anno e mezzo lo abbiamo già rinnovato cinque volte, seguendo la stagionalità e cercando sempre di valorizzare la qualità delle materie prime a disposizione".

Sebbene con una proposta così ricca possa sembrare inusuale, uno dei piatti che più di tutti ha fatto innamorare i sassolesi, è una rivisitazione della tradizionale pasta e fagioli.

"Tra le proposte di pesce più apprezzate dai clienti – precisa il titolare – troviamo crudi, spaghetti ai ricci di mare, paccheri all’astice o al granciporro e polpo alla brace. Eppure il piatto che ci ha sorpreso di più e che forse ha avuto più successo, è il ‘tubetto del soldato’: una pasta e fagioli densa e cremosa, figlia della tradizione campana, che prepariamo con i frutti di mare. L’ho dedicato a mio padre, nato nel 1945, che mi raccontava sempre di quando, da bambino, a Napoli, dopo la guerra, arrivavano gli aiuti americani con i sacchi di viveri, pieni anche di pasta, in particolare tubetti. È un ricordo di famiglia trasformato in un piatto che oggi piace moltissimo anche alla clientela del territorio".

Non potevano mancare i dolci della tradizione, rigorosamente preparati in loco. "Venendo ai dolci – prosegue il titolare – i nostri cavalli di battaglia sono caprese, pastiera e babà. Ma non mancano i grandi classici come tiramisù e cheesecake, quest’ultima servita con caramello salato fatto in casa". Ad accompagnare il menù, una proposta enologica variegata con più di cento etichette italiane e internazionali. "Nel tempo libero – aggiunge Spagnuolo – mi piace studiare, confrontarmi ogni giorno con i fornitori, visitare le cantine, partecipare a degustazioni e approfondire gli abbinamenti: proprio come il menù, anche la carta dei vini evolve mese dopo mese". Oltre al ristorante, Jonathan Restaurant è anche cocktail bar e, saltuariamente, organizza serate a tema e degustazioni. "Il nostro barman cura una lista con una quarantina di etichette di gin e un’ampia scelta di cocktail: specialmente d’estate, proponiamo anche aperitivi, sempre accompagnati da sfiziosità cucinate dallo chef. Inoltre, quattro o cinque volte all’anno organizziamo serate a tema, degustazioni di champagne o di cantine di nicchia: si tratta di eventi a numero limitato, con un massimo di 40-45 persone, durante i quali coinvolgiamo i produttori o i sommelier direttamente dalle cantine".

Come racconta Jonathan, l’avventura sassolese è stata una crescita continua, dovuta principalmente al passaparola. "La clientela – conclude Jonathan – è arrivata soprattutto grazie al passaparola. Non avevo una rete di amici o conoscenze qui a Sassuolo, ma in poco tempo la voce si è diffusa. È vero, dobbiamo ancora crescere. Ma un aspetto che mi rallegra particolarmente è che la maggior parte dei clienti abituali che abbiamo è di Sassuolo, ci ha scoperti quasi per caso e, dopo aver provato la nostra cucina, è ritornata. Credo che questo sia un riconoscimento prezioso dell’impegno e della passione che cerchiamo di trasmettere ogni giorno".