L’estate sul palco con ’Julive Music Fest’

E’ la novità principale dei ‘Giovedi sotto le stelle’ che, come di consueto, animeranno il centro storico da giovedi prossimo. L’appuntamento estivo organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Comitato dei commercianti del centro storico in collaborazione con l’associazionismo locale ha programma e formula ben consolidati – negozi aperti, mercatini, musica, gastronomia, intrattenimento, spettacoli – cui tuttavia quest’anno si aggiunge, dal secondo giovedi, ovvero il 10 luglio ‘Julive Music Fest’. ‘Ju’ come july, luglio in inglese, live a darne la dimensione di spettacolo dal vivo: la crasi dà il nome a questa manifestazione musicale voluta e promossa dal Comune di Sassuolo, curata da Marco Dieci, da Sonus Academy e dal CTG Centro Turistico Giovanile, con la partecipazione di GP Eventi. L’obiettivo è valorizzare musicisti, band e realtà musicali locali, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani talenti e più in generale artisti emergenti del distretto ceramico, offrendo alla cittadinanza momenti di intrattenimento e arricchimento culturale di qualità e a chi si esibisce un’occasione di visibilità. "Julive Music Fest è il frutto di tanti incontri svolti nei mesi passati con i musicisti di Sassuolo – commenta l’assessore alla Cultura Federico Ferrari – con l’obiettivo di creare insieme qualcosa di nuovo che potesse offrire un palco su cui esibirsi a chiunque facesse musica in città". Da qui l’idea di un nuovo evento, una rassegna "che unisce la straordinaria tradizione musicale sassolese, nuovi volti e tutti coloro che sono appassionati di musica e si trovano per riempire di note le proprie giornate". Ovvia, a suo modo, la scelta di inserire il progetto all’interno dei ’Giovedì di luglio’, motore di un rilancio commerciale, artistico e turistico del centro storico.

Ferrari ci tiene a ringraziare "quanti hanno creduto sin da subito nel progetto e agli sponsor e partner che con il loro sostegno ci permettono di lanciare questo nuovo evento di musica, cultura e comunità".

Detto che il programma è in divenire, il ‘Julive Music Fest’ si terrà nelle serate del 10, 17, 24 luglio 2025, su tre palchi differenti, e anche questo è un elemento di novità, attivi contemporaneamente collocati tra piazza Martiri Partigiani, piazzale Della Rosa e il Temple bar.

Possono partecipare cantanti interpreti (singoli o duo) dai 16 anni in su (nati prima dell’anno 2009) che propongano l’esecuzione di brani cover, editi o inediti, cantautori (singoli o duo) dai 16 anni in su che propongano l’esecuzione di brani propri cui hanno partecipato attivamente con la fase di scrittura e/o composizione dello stesso, sia editi che inediti, e band.

Queste ultime – formazione minima tre elementi – sempre dai 16 anni in su, senza limiti di età, che eseguano brani originali, editi o inediti, di qualsiasi genere musicale.

Il contest è aperto, come le iscrizioni: per partecipare è necessario presentare la propria candidatura solo ed esclusivamente compilando il form disponibile al link https://forms.gle/B1n6noPvCHTbj1Un6.

Stefano Fogliani