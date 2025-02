Marazzi inaugura nuovi spazi espositivi a Roma: eleganza e innovazione ceramica

Comincia con il ‘botto’ il 90mo anno di attività di Marazzi. Il colosso ceramico sassolese, fondato nel 1935, oggi presente in 140 paesi e parte di Mohawk Industries, il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York, ha infatti inaugurato i nuovi spazi espositivi nel cuore di Roma. Concepiti da ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, gli ambienti propongono un’esperienza esclusiva di eleganza e funzionalità declinata attraverso le più sorprendenti soluzioni della ceramica contemporanea.

Siamo in via Vittorio Emanuele Orlando una delle zone più suggestive della capitale, a due passi dalle Terme Romane di Diocleziano e da Palazzo Barberini, una location d’eccezione che incornicia i 400 metri quadri distribuiti su due livelli, accogliendo i visitatori in uno spazio sorprendente in cui la versatilità dei materiali ceramici è la vera protagonista, in un perfetto equilibrio tra innovazione e design.

"La città sta vivendo una rinascita nel campo del design e delle costruzioni, con molteplici iniziative e spazi dedicati alla creatività e all’innovazione. Aprire uno spazio Marazzi a Roma – il commento di Mauro Vandini, CEO di Marazzi e President Global Ceramic di Mohawk Industries – permette di inserirsi in un ambiente stimolante e in continua evoluzione, dove tecnologia e tradizione possono mescolarsi perfettamente tra di loro". Le ampie vetrine su via Vittorio Emanuele Orlando offrono una suggestiva anteprima dell’organizzazione degli spazi, dove giochi di prospettive e materiali conducono i visitatori in un’esperienza di continua scoperta all’interno dello showroom.

Marazzi Privé, il cuore del progetto, evoca l’atmosfera esclusiva di una lobby d’hotel, combinando eleganza e funzionalità. Tre ambientazioni autonome ma collegate esplorano la poliedricità dei prodotti Marazzi, reinterpretando tappeti, arredi e sedute in gres in una sequenza di spazi caratterizzati da privacy e comfort. Qui, l’uso delle ceramiche dimostra la loro capacità di offrire soluzioni innovative dove tecnologia avanzata, adattabilità e bellezza senza tempo prendono forma, accanto a oggetti e sculture che esplorano le nuances dei nuovi classici.

"Concepire il nuovo showroom Marazzi di Roma è stato un esercizio progettuale stimolante: abbiamo creato – spiega Patricia Viel, CEO e Co-founder di ACPV ARCHITECTS – una successione di ambienti che potessero valorizzare la versatilità dei prodotti ceramici, esaltandone la percezione materica attraverso applicazioni inedite".

Un susseguirsi di stanze tematiche enfatizza la preziosità dei materiali Marazzi che, esposti in spazi dinamici e interconnessi, dialogano con l’architettura creando un flusso visivo che invita i visitatori ad esplorare ogni dettaglio. Ogni stanza tematica offre un’esperienza unica che mette in risalto l’eccellenza dei materiali. Le maxi lastre, disposte come ricchi tappeti orientali, sono accuratamente illuminate per esaltarne la bellezza, così come le mensole museali che espongono una selezione esclusiva di finiture, superfici e colori e trasformano lo spazio espositivo in una wunderkammer di colori e materiali, che evoca lavorazioni artigianali, marmi pregiati, intarsi elaborati e strutture tridimensionali.

La realizzazione dei nuovi spazi espositivi di Marazzi a Roma è frutto della preziosa collaborazione con Partner leader nel mondo del design come Flexform, Viabizzuno, Ideal Standard, Foster e Riflessi.