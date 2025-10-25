Marianna Costi, dall’architettura alla scultura: "Opera su S.Francesco protagonista a Osaka"

Di formazione è architetto, ma è anche pittrice, fotografa e soprattutto scultrice. La sassolese Marianna Costi è un’artista a tutto tondo. Dopo una carriera trascorsa tra diverse città del mondo e segnata in particolare da una lunga esperienza a Firenze, Marianna è tornata nella sua città natale. Proprio dal suo atelier di Sassuolo è nato "San Francesco riceve le stimmate", una scultura in bronzo, attualmente in fase di realizzazione, selezionata nell’ambito del progetto ‘Sculture – Nuovi Segni’, che prenderà vita la prossima primavera, in occasione delle celebrazioni ufficiali per gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. L’opera, che nella sua versione definitiva raggiungerà i 2,40 metri di altezza, ha già avuto un’anteprima internazionale di prestigio. Su commissione del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, l’artista ha infatti realizzato un modello alto 85 centimetri, che è stato esposto nel Padiglione Italia dell’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. La scultura è stata collocata nel giardino del Padiglione Italiano, restando per tutta la durata della manifestazione, per poi trovare sede definitiva al Consolato Italiano di Osaka.

Come è nato il suo percorso artistico?

"Dopo la laurea in Architettura, ho iniziato a lavorare in un noto studio parmense, facendo parte del team di progettazione del Labirinto della Masone a Fontanellato, concepito ed ideato dall’editore e collezionista Franco Maria Ricci. Nel frattempo, supportata da Vasco Ascolini, cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere di Francia, mi dedicavo alla fotografia esibendomi in mostre organizzate dal comune di Parma e da gallerie private. In ogni caso, se ripenso alla mia carriera artistica, il filo conduttore è sempre stato il disegno: una passione profonda che ha dato forma e significato a ogni mia ricerca".

Com’è approdata alla scultura?

"Dopo la fotografia e la pittura, l’incontro con la scultura è stato casuale, quasi naturale. Se il filo conduttore della mia ricerca, da un lato, è stato il disegno, d’altra parte il viaggio è stato un altro mezzo che mi ha permesso di scoprire meglio me stessa e sviluppare la produzione artistica. Ho vissuto a Londra e a New York, dove trascorrevo ore e ore tra gallerie e musei d’arte; un’altra meta che mi ha segnato profondamente è stata il Sud America, dove ho trovato forme scultoree che mi hanno particolarmente ispirata: è stato lì che, per la prima volta, mi sono appassionata a questa disciplina".

Qual è stato il punto di svolta della sua carriera?

"Dopo un intenso peregrinare per il mondo, mi stabilii a Firenze, iniziando a collaborare per coloro che ancora vengono chiamati maestri, ovvero artisti che gestiscono botteghe basate su conoscenze e tecniche tramandate attraverso il mestiere. È stato come studiare nelle botteghe rinascimentali, dove l’arte non può essere separata dall’abilità artigianale di chi la produce. A Firenze ho imparato molto e ho vinto diverse borse di studio. È stato lì che ho iniziato a dedicarmi alla scultura, inizialmente come supporto alla pittura, scolpendo piccole figure che mi fossero di aiuto nella realizzazione. A poco a poco, mi sono accorta che queste opere prendevano vita con una freschezza e leggerezza che non riuscivo a trovare nel dipinto".

E con la scultura, arriva proprio a Firenze anche la consacrazione.

"Esatto. Con una scultura intitolata ‘L’angelo del Fango’ che mi ha portato a vincere, nel 2016, il Fiorino d’Oro a Palazzo Vecchio: si tratta di un angelo dedicato all’alluvione del 1966 di Firenze, ispirato proprio a coloro che salvarono il patrimonio e letterario dall’alluvione. A Firenze, poi, trovano sede permanente altre mie sculture, vincolate dai beni storici ed artistici come nella basilica di Santa Trinita e chiesa di S.Giovanni degli Scolopi".

Quale caratteristica contraddistingue la sua produzione scultorea?

"La contorsione è una caratteristica tipica delle mie opere: si slanciano verso l’alto con molta fatica. Non so spiegarne il motivo, probabilmente è il modo di esprimere il mio sentire. Alcuni commenti sulle mie opere suggeriscono che l’essere umano quando nasce si contorce, spinto da una forza che lo invita a partire, e ancora, che questa torsione rappresenta quasi una ricerca di salvezza, che non è data ma va conquistata. Forse, le mie sculture vogliono rappresentare proprio questo: un messaggio di speranza. Figure che lottano, ma si elevano e si liberano".

E attualmente, il ritorno a Sassuolo e l’ultima produzione per l’Expo di Osaka. Com’è nato il suo ‘San Francesco riceve le stimmate’?

"Dopo il lungo periodo fiorentino ho deciso di tornare a Sassuolo, la mia città natale. È qui che ho lavorato all’opera del San Francesco. Tutto è partito da un bozzetto selezionato dal Comitato nazionale per le Celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, curato da Francesca Sacchi Tommasi e presieduto da Davide Rondoni, per la realizzazione di una scultura monumentale alta 2,40 metri da posizionare in una piazza italiana che, per ora, non posso ancora svelare. Solo in un secondo momento mi è stato chiesto di realizzare ciò che è diventata l’anteprima internazionale dell’intero programma all’Expo di Osaka in Giappone. L’opera è stata accolta con grande entusiasmo".

Guardando al futuro, quali sono i prossimi progetti?

"Sto collaborando con diverse gallerie e lavorando anche ad altre sculture. Ma, la priorità ora, in ordine di tempo, è la realizzazione e il posizionamento dell’opera monumentale di San Francesco. Per il resto, sono appena tornata a Sassuolo e vorrei dedicarmi anche al mio territorio: mi sembra strano aver avviato così tante collaborazioni in Italia e all’estero e non aver ancora realizzato nulla nel luogo in cui sono nata. Dicono che nessuno sia profeta in patria, vorrei rompere questo tabù".