Nicola Ferrari, Sanremo Rock per sognare: "Nuovi brani e tour, la musica fa parte di me"

Sassuolo si conferma la patria di grandi cantautori. Tra questi vi è anche Nicola Ferrari, 35 anni, appena reduce dal successo ottenuto a ‘Sanremo Rock’ dove, tra oltre 25mila domande iniziali, è arrivato tra i finalisti. Una passione, quella per la musica, che nasce quando ragazzino frequentava le medie, per poi ‘esplodere’ al liceo con la prima band realizzata con i compagni di classe. Da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che per quella della chitarra, fino ad arrivare alla sua ‘veste’ attuale, di autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti.

Nicola, cosa rappresenta per te la musica?

"La musica è una presenza su cui posso contare. Lei c’è sempre, e c’è sempre stata. Fa parte della mia vita, e credo sia imprescindibile da me".

Riavvolgiamo il nastro: come nasce questa tua passione? "E’ nata, come capita quasi sempre, sui banchi di scuola. Tanti progetti musicali e molte band sono nate così. Con alcuni miei compagni di allora ho iniziato ad ascoltare musica, e la cosa mi ha così tanto coinvolto che ho deciso di volerla realizzare. Sono molto aperto, per quanto riguarda i miei gusti e ascolti, spaziano tra tanti generi musicali: vanno dagli anni Sessanta/Settanta, fino ai nostri giorni".

Un percorso intenso il tuo: dalle band all’essere solista. Quando hai deciso di ‘spiccare’ il volo in solitaria?

"Ho avuto un’esperienza significativa prima con una band e successivamente in un duo.

Gli impegni e la dedizione necessari per approcciare la carriera musicale sono tanti: così con il tempo mi sono reso conto che era meglio proseguire da solo e scrivere e produrre la mia musica. Ecco, così è nato il mio progetto da solista".

Musicista ma anche cantautore: quali sono le tue fonti di ispirazione?

"Come spesso accade, una notevole parte dell’ispirazione è legata alla ‘contingenza’ anagrafica. Sono nato nel 1990, e di conseguenza i Green Day e gli Oasis sono stati la colonna sonora della mia giovinezza. Ma anche le rock band, a partire dagli anni Settanta, sono state certamente presenti: amo molto il rock di quegli anni. Sono gruppi che hanno fatto la storia, sono stati – per tanti aspetti – dei precursori, e quindi tantissimi musicisti si sono ispirati a loro".

A febbraio è uscito il tuo primo disco, ‘Again’: cosa rappresenta per te questo traguardo?

"Innanzitutto, una bellissima soddisfazione e una realizzazione personale e professionale. Inoltre, questo disco segna l’inizio del mio lavoro come solista. Mi piace realizzare la mia musica, inciderla, produrla e portarla in giro nei live. Cantarla alla gente. È una sensazione meravigliosa. Credo che la realizzazione massima per un musicista sia vedere che la sua musica arriva alle persone e trasmetta loro qualcosa".

Come definiresti l’album?

"È stato un lavoro lungo, ma volevo realizzare un album con tante tracce. Oggi non si usa più, ma io reputo sia importante avere più brani nel proprio repertorio. Mi piace fare LP e vederli realizzati su supporti fisici (cd, vinile) oltre che, ovviamente, in digitale, che rappresenta la fruizione ormai standard per quanto riguarda la musica e l’arte in generale".

‘Per tutto il tempo che resta’: il tuo primo singolo in italiano. Il titolo pare evocare una certa nostalgia…

"Ognuno interpreta i testi nel modo che crede. La bellezza dell’arte, e quindi anche della musica, è proprio questa: può arrivare a ciascuna persona in modo diverso.

Il brano parla del tempo che resta come opportunità per provarci, per riprovarci".

Sei reduce dall’esperienza di ‘Sanremo Rock’: come è andata?

"È stata un’esperienza bellissima. Arrivare sul palco del teatro Ariston, considerato il Tempio della musica italiana, e rappresentare l’Emilia-Romagna è stato motivo di orgoglio.

La mia domanda di ammissione era la 22827 e trovarsi lì, tra i finalisti, dopo un lungo percorso di selezioni mi ha dato tanto. È stato molto bello incontrare tanti artisti, parlare con loro, e scambiare opinioni. La musica crea sinergie".

Che canzone hai portato?

"Un brano in inglese di cui ho scritto musica e testi, ‘Her Revenge’. Occorreva per regolamento stare nei 3,30 minuti e questo pezzo era adatto perché ho visto che in poco tempo arriva alla gente".

Cosa hai provato a cantare da quel mitico palco?

"Orgoglio e consapevolezza di trovarmi in un luogo unico per chi fa musica. Non è come vederlo alla televisione.

Ho cantato in un teatro nel quale, in ogni angolo, si respira un’atmosfera unica. Dal backstage, ai camerini, al palco. Tutto il percorso per arrivare lì ti fa capire che è speciale".

Ti piacerebbe partecipare al festival di Sanremo?

"Tantissimo! Il mio percorso è già ben avviato e ho molte opportunità, ma credo che la visibilità che ti possa dare il Festival di Sanremo in Italia sia il top". Le tue canzoni regalano sogni…un tuo sogno?

"Sono legato ai sogni. Appartengono ad un mondo diverso dalla realtà. La musica mi porta in quel mondo: spero di continuate a farne tanta per continuare a sognare".

Qual è il tuo rapporto con Sassuolo?

"È la mia città. Voglio bene a Sassuolo. È una terra che ha dato i natali ad artisti importanti. Ci torno sempre volentieri".

Progetti futuri?

"Sto iniziando a registrare il nuovo EP, che sarà composto da 5 tracce. Uscirà accompagnato da un singolo e da un videoclip entro fine anno. Poi da febbraio inizierà il tour 2026 con date e collaborazioni importanti. Entro fine 2026 uscirà il mio secondo LP".

E c’è anche il tour: cosa porterai sul palco?

"Il tour 2026 partirà da Sanremo: durante i giorni del festival, presenterò in varie radio e tv il nuovo singolo in italiano, per poi proseguire in tutta Italia sino a ottobre. Ci saranno grandi sorprese e collaborazioni.

Porterò un estratto del mio primo album e i brani del mio nuovo EP in uscita; verso l’estate lo arricchiremo con anticipazioni dei nuovi brani che completeranno l’album previsto in uscita a fine touneè".

Sarai solo sotto i riflettori? "Non sarà un tour da solista: anche quello che sta per concludersi ha visto in molte date la presenza del chitarrista Nik Messori che anche per il 2026 sarà con me sul palco".

Che messaggi vuoi trasmettere al pubblico?

"Il messaggio è la mia musica. Anche per questo ho deciso di ampliare il mio repertorio con brani in italiano: vedere qualcuno dal pubblico che ti guarda e canta con te è bellissimo".