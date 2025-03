Nuova sede per la Libreria Luxemburg a Torino: un dialogo tra cultura e design ceramico

E’ un dialogo tra eccellenze, quello da cui nasce la nuova sede della Libreria Internazionale ‘Luxemburg’ di Torino, uno dei templi della vita culturale sotto la Mole.

E se un’eccellenza è la storica libreria, spostatasi dalla sua sede di via Accademia delle Scienze agli attuali spazi della Galleria Subalpina, un’eccellenza è anche Mutina, azienda tra le più originali ed innovative del distretto ceramico, che del dialogo permanente tra cultura, arte, design e superfici ha fatto la sua cifra distintiva già dalla fondazione.

Sede a Fiorano Modenese, collaborazioni costanti con designers e architetti di fama internazionale che ne hanno disegnato diverse collezioni, Mutina ha messo a disposizione della ‘Luxemburg’ il suo know how per la realizzazione della nuova sede, inaugurata lo scorso 20 gennaio.

‘Rombini’, ‘Fringe’, ‘Adagio’, ‘Mattonelle Margherita’ sono le collezioni di Mutina che ‘vestono’, rinnovandoli e ridisegnandoli, gli oltre 200 metri quadrati della nuova location della ‘Luxemburg’ progettata e concepita, anche negli arredi interni, dallo studio torinese BRH+ fondato e diretto da Barbara Brondi e Marco Rainò.

E’ un coro a più voci, quello che dà nuova vita, arricchendola anche di uno spazio caffetteria, alla libreria torinese che, fondata nel 1872 come libreria ‘Beuf’, è diventata, nei secoli, un’autentica istituzione e oggi, senza venir meno al proprio ‘spirito’, reinventa se stessa.

Negli ambienti e negli spazi, nella distribuzione di vuoti e pieni, nelle luci e nei colori, anche e soprattutto attraverso le superfici ceramiche di Mutina che garantiscono un’esperienza sofisticata ai visitatori, immergendoli in atmosfere senza eguali.

Il banco centrale della caffetteria è rivestito dalla collezione ‘Rombini’ di Ronan & Erwan Bouroullec, la cui texture evoca il calore e l’intimità di una cucina domestica, mentre lo spazio cassa dà ancora modo a Ronan Bouroullec di esprimere la sua creatività con la collezione ‘Adagio’, recentemente entrata a far parte della collezione permanente del Centre Georges Pompidou di Parigi.

Scordatevi, insomma, la libreria nel senso più ‘commerciale’ del termine, e dimenticate la ceramica intesa come piastrella, o come materiale per pavimento o rivestimento: dentro i suggestivi spazi della Galleria Subalpina, altro luogo iconico della ex capitale d’Italia, ci sono superfici ceramiche i cui valori tecnici e soprattutto estetici raccontano una storia e, perché no, la ridisegnano reinterpretandola in chiave contemporanea.

Assecondando le ‘visioni’ dei designers che collaborano con Mutina.

Tra questi anche Michael Anastassiades, che ha concepito ‘Fringe’, ovvero la collezione che pavimenta e riveste, con raffinata essenzialità, anche gli ambienti più nascosti – come i bagni, arricchiti anche da ‘Mattonelle Margherita’ di Nathalie Du Pasquier – di questi iconici spazi all’interno della Galleria Subalpina attraverso i quali la ‘Luxemburg’ si affaccia al terzo millennio, facendo sintesi di un dialogo tra ceramica, arte e cultura che non si esaurisce nell’innovativo concept della ‘Luxemburg’.

La sede ospiterà infatti anche le ‘Editions’ di Mutina, oggetti di collectible design in ceramica, e i MUT, una serie di libri d’arte che accompagnano le mostre del progetto no-profit Mutina for Art, curato da Sara Cosulich.