Nuovo progetto di attività fisica per diabetici in Emilia Romagna

Una sinergia tra due associazioni del territorio dà vita ad un nuovo percorso a beneficio delle persone affette da diabete. Kinetika asd aps, in collaborazione con l’associazione Star Bene e con il servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna, ospiterà infatti presso la sua palestra di via Cavallotti 140 ‘Risveglio muscolare’, un progetto di attività fisica dedicato alle persone affette da questa patologia. Kinetika è inserita nel circuito regionale delle Palestre della salute e l’associazione Star Bene si occupa direttamente dell’aiuto e sostegno alle persone diabetiche presso l’ospedale di Sassuolo: dalla collaborazione tra le due realtà nasce un percorso a suo modo inedito, che unisce le competenze dell’una e dell’altra. Attive entrambe sul territorio da una quindicina d’anni, sono realtà ben conosciute in città e il loro ‘fare rete’ conferma come volontariato e associazionismo rappresentino asset in grado di elaborare soluzioni finalizzate a garantire risultati che non sempre il pubblico garantisce grazie ad attività ‘dedicate’ e competenze specifiche. "Siamo molto soddisfatti di questo progetto – commenta Patrizia Barbolini, presidente dell’associazione Star Bene – che ha finalmente avuto l’accordo dei medici. Alle persone affette da diabete proponiamo da tempo camminate, attività in piscina, ma un corso di ginnastica specifico per il risveglio e l’efficienza di tutta la muscolatura non c’era ancora. I medici – aggiunge Barbolini – hanno sposato questa idea e ora li invitiamo tutti, medici di base e specialisti, a proporre e promuovere l’iniziativa presso i loro pazienti". Barbolini aggiunge come "invitiamo anche i pazienti a considerare fondamentale l’attività fisica specifica. Può riservare molti benefici ai diabetici ma anche alle persone con problemi di obesità in generale". Al corso possono accedere tutte le persone affette da diabete di tipo 2, di tipo 1 e dalle tre patologie croniche lievi, con un invio diretto da parte del medico di base o dei medici specialisti del Centro diabetologico dell’Ospedale di Sassuolo. "Ogni tipo di problema o patologia – commenta Simona Miselli, responsabile della palestra di Kinetika asd aps – richiede un’attenzione particolare ed esercizi specifici. Come Palestra regionale per la salute siamo attrezzati, sia dal punto di vista degli strumenti che del personale, per un approccio qualificato a queste esigenze un po’ particolari e delicate. Ogni paziente – aggiunge Miselli – viene seguito lungo tutta la lezione da chinesiologi, insegnanti laureati o laureandi in scienze motorie". L’obiettivo del progetto è quello di promuovere un’adesione permanente a uno stile di vita sano e attivo. Per partecipare è sufficiente un abbigliamento comodo e un materassino proprio. Kinetika asd aps è in via Cavallotti 140, presso il direzionale Sassuolo Due. Per ulteriori informazioni e le iscrizioni ai corsi si può chiamare il numero 3455313351 (associazione Star Bene) o si possono contattare i numeri di Kinetika asd aps: 3389935406 o il 3480494240 oppure scrivere a kinetikasassuolo@libero.it.

Stefano Fogliani