Pagliani, arte dolciaria tramandata da 65 anni

ll ‘capostipite’ è felice, di nome e di fatto. Di nome perché ‘il signor Pagliani’, classe 1939, si chiama proprio Felice. Di fatto perché, lo scorso 2 ottobre, la sua pasticceria, che oggi affaccia le sue vetrine e i tavolini all’angolo tra via Mazzini e piazza Risorgimento, ha festeggiato i 65 anni di attività.

E’ passata anche la giunta comunale al completo, per l’occasione, a consegnare un riconoscimento ad una delle attività più longeve di Sassuolo, che Felice Pagliani aprì, insieme alla moglie Anna, che oggi non c’è più, alla fine degli anni Cinquanta, quando l’attuale piazza Risorgimento si chiamava ancora la ‘piazza del fieno’.

Nato nella campagne di Casinalbo, spostatosi con la famiglia a Modena, Pagliani ha imparato il mestiere proprio a due passi dall’Accademia Militare, presso la storica pasticceria Remondini.

"Cercavano un garzone, entrai, e ho cominciato così: facevamo panettoni e pandori artigianali qualdo i panettoni erano solo quelli della Motta, della Bauli e dell’Alemagna".

Da lì a Sassuolo il passo non è stato breve, ma è stato fatto convintamente, e tanto vale: "Sassuolo – racconta – cresceva, mia moglie Anna faceva la sarta a Modena ma scegliemmo di costruire qualcosa di nostro, e scegliemmo proprio Sassuolo per costruirlo".

Missione compiuta: il ‘signor Pagliani’ ha perso il conto delle notti passate in laboratorio, con

Anna, a sfornare paste per i sassolesi, ma si ricorda bene di quanto la clientela ne apprezzasse l’arte e la perizia.

"Cominciammo con brioches e krapfen, i clienti volevano anche caffè e cappuccino: il resto è venuto da sé", dice, mentre misura – l’intervista che leggete l’abbiamo realizzata in diretta, in pasticceria, dentro un bel pomeriggio d’autunno – che tutto sia in ordine, tra un immancabile rimbrotto ai figli che oggi sottendono all’attività e quel pizzico di compiacimento che ti danno le cose fatte per bene.

"L’unico rimpianto che ho è di aver trasmesso ai miei ragazzi, che avrebbero potuto fare mestieri meno faticosi, la passione per un lavoro che comincia di notte e non finisce mai. O meglio, finisce solo quando il cliente esce, soddisfatto: ma quando fai le cose fatte bene, e il tuo lavoro ti piace, credo tu possa dirti realizzato". Eccoci, allora: il Pagliani degli anni Sessanta si alzava presto, anzi prestissimo ("come gli operai che facevano i turni in ceramica, come i fornai, come tanti in quella Sassuolo che – dice – non si poteva fermare") e non ha mai smesso di lavorare.

E non c’è sassolese che ‘da Pagliani’ possa dire di non essere mai passato.

I ‘suoi’ ragazzi – i figli Cristian, Luca, Loretta, Antonella, i nipoti Deborah, Licia e Marco –, ne hanno ereditato la passione e il gusto del ‘saper fare’ che anche in altri ambiti ha fatto grande Sassuolo, e quei tovagliolini di carta, con le cifre ‘PF’ incise sopra (l’acronimo, ovvio, di Pagliani Felice, cognome e nome, come si usava una volta) sono, dopo 65 anni, ancora al loro posto, sui tavolini della pasticceria.

E al suo posto, ora come allora ("ma – la precisazione – passo solo ogni tanto") c’è anche il ‘signor Pagliani’. Felice, appunto, di nome e di fatto…