Pianeta giovani, il Ctg resiste da mezzo secolo

Il paradosso è che quando, più di cinquant’anni fa, un gruppo di amici che frequentava l’Oratorio Don Bosco decise di fondare il CTG, allora Centro Turistico Giovanile, nessuno di coloro che rappresenta, oggi, il CTG Sassuolo era ancora nato.

Il legame tra ieri e oggi, però, c’è. E resta.

Perché i fondatori che nel 1974 formalizzarono, associandosi, la loro volontà di ‘organizzare eventi ludico/culturali’ hanno seminato tanto e bene.

Il CTG Sassuolo è ancora una istituzione.

Il presidente, Andrea Bedini, ha 24 anni, lavora in un’agenzia di comunicazione di Fiorano che si chiama DITE e ha sede a Fiorano e fa sintesi, a suo modo, di questo ‘nuovo’ CTG che si è reinventato dopo mezzo secolo di storia, fedele a quella che in gergo si chiama ‘mission’.

Ovvero "fare aggregazione giovanile e cultura. Tra i giovani e per i giovani, s’intende".

Ora, passi per l’aggregazione, ma la strada che porta a fare cultura tra giovani che il luogo comune vuole distratti e disattenti, è obiettivo non privo di ambizione, che tuttavia il CTG sembra poter centrare.

Lo dice il riscontro di pubblico delle tante iniziative che l’associazione – una sessantina di iscritti – promuove sul territorio.

C’è un ‘main event’ che si chiama ‘TADE week’, certo, ma attorno a questo vengono ideate, costruite e realizzate altre occasioni di incontro e confronto.

"Tutte pensate – dice Bedini – per un target giovane".

Quanto giovane?

"Tra i venti e i trent’anni", la risposta, che cita il passato, perchè il gruppo sassolese del CTG si chiamava, quando venne fondato, ‘dai vint ai trèinta’ ma oggi, anche se la dicitura resta, a legare l’associazione alle sue radici, anche l’acronimo cambia e diventa ‘Cultura, Territorio, Giovani’.

Eccola, la matrice, ecco il fil rouge che aggancia il CTG degli anni ‘70 a quello del nuovo millennio.

Allora i concerti, oggi i dj set, allora ‘il dibattito’, oggi il podcast, o la conferenza: tutto, a ben vedere, si tiene.

Cultura, intrattenimento e aggregazione: i fondatori promuovevano gite ed escursioni, incontri e concerti, il CTG di oggi cambia le modalità, ma non lo ‘spirito’.

Così, i ‘nostri’ giovani cantano e ballano sotto il palco della ‘Festa di fine estate’ e della ‘Silent Night’, si fermano ad ascoltare – e pensare – quando sul palco si affacciano, ad esempio, il magistrato Nicola Gratteri, che il CTG ha portato al Carani lo scorso maggio, o la giornalista Cecilia Sala, o ancora lo scrittore Pablo Trincia.

"Nel nostro piccolo – dice Bedini – cerchiamo di individuare temi e personaggi in grado di catturare curiosità, sollecitando un’attenzione che riteniamo sia necessario i giovani attivino.

E cercando di coinvolgere, oltre che i giovani, tutta la comunità", spiega ancora Bedini.

Convinto, peraltro, che per ‘allargare’ la platea, per proporre qualcosa ‘che funzioni’ sia necessario anche fare rete con un mondo, quello dell’associazionismo, di cui il CTG, fa parte da sempre.

Ecco allora le collaborazioni con il ‘Julive Music Festival’ andato in scena nel corso dei giovedì di luglio e, più in generale, un’attenzione all’universo giovanile che caratterizza ogni iniziativa del CTG.

Il direttivo, oltre a Bedini è composto dal suo vice Mattia Centineo, il tesoriere Marco Casini, e il segretario Davide Caminati.

Un’associazione giovane che parla ai giovani.

Collante del gruppo sono interessi comuni e idee: il risultato sono spazi nuovi, format evoluti, al passo con tempi che sono cambiati, cambiano e cambieranno ancora.

Per fortuna vien da dire: come cantava Guccini, ‘gli eroi son tutti giovani e belli’.