Premio Bertoli, talento tra passato e futuro

Aveva ragione, il Pierangelo di mezzo secolo fa. "Il vento – cantava nel 1975 – soffia ancora". E

spinge, il vento – sul palco del teatro Carani, tra sabato 8 e domenica 9 novembre –, gli artisti che ritireranno i premi intitolati alla memoria del cantautore sassolese, scomparso nel 2002, e i giovani emergenti che si disputeranno il premio ‘nuovi cantautori’. Cresce l’attesa per l’edizione 2025 del ‘Premio Pierangelo Bertoli’, che anche quest’anno si tiene nella sua cornice più naturale, e sassolese possibile, ovvero il ‘suo’ storico teatro. E celebra in egual misura il curriculum di big già affermati e le ‘magnifiche sorti e progressive’ di giovani che, scommettiamo, si affermeranno.

Complice quello ‘sguardo dritto e aperto sul futuro’ di cui il cantautore sassolese, ‘guerriero senza elmo e senza spada’ ha fatto un motto immortale.

L’edizione numero 12 del Premio vedrà salire sul palco del Carani i quattro big premiati, lasciando poi spazio alla ‘sfida’ tra i giovani che fa sintesi di un evento promosso e voluto dal figlio di Pierangelo, Alberto, affiancato alla direzione artistica da Riccardo Benini, e sostenuto da uno staff di musicisti capitanati da Marco Dieci e addetti ai lavori che, anno dopo anno, hanno consolidato il format senza mai perdere il senso dell’iniziativa. Che è, ha detto il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, "un omaggio sentito e dovuto ad un nostro concittadino, che siamo contenti di poter ospitare al Carani". Già, non sono solo canzonette, viene da dire: è arte, e tensione espressiva, quella che sfila sul palco in occasione di questo evento che raccoglie molto di quello che il cantautore sassolese ha seminato.

"Mio padre non ha lasciato solo canzoni", ha detto Alberto, tradendo un pizzico di ovvia emozione, nel presentare la 12ma edizione del Premio, e diventa inevitabile dargli ragione, tanto nello scorrere il cosiddetto albo d’oro del ‘Premio’ (l’ultimo a ritirarlo, l’anno scorso, un certo Claudio Baglioni) quanto nello ‘studiare’ la line up – oggi chiama così – dell’edizione 2025.

La prossima edizione vedrà Michele Zarrillo ritirare il ‘Premio Bertoli’, Simona Molinari il premio ‘Per dirti t’amo’ mentre a Fabrizio Moro e a Roberto Colella andranno, rispettivamente, il premio ‘A Muso Duro’ e quello ‘Italia d’Oro’. Poi ci sono i giovani: "Ci teniamo a non strizzare l’occhio alle mode del momento ma vogliamo meritocrazia e talento", ha detto Riccardo Benini.

Così, Marco Arati, Caino, Matteo Faustini, Melty Groove, Nero, Mariafrancesca Pompella, Matteo Trapanese, Truppo, mandato a memoria il ‘diktat’, proporranno repertori che spaziano ovunque e regalano dimensione compiuta ad un evento che fa della varietà dei generi e dell’entusiasmo dei partecipanti la sua cifra. E, immaginiamo, a Pierangelo Bertoli sarebbe piaciuto proprio così. Vario. E curioso di raccontare quello che gli accade attorno, mettendolo in musica e parole, quasi a ‘regalare una canzone’ a chi abbia voglia, ancora, di ascoltarla.

Stefano Fogliani