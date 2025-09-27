Progetto ’I Care’ con voucher gratuiti

Vuole essere non solo un teatro, il Carani, ma anche un luogo accessibile, aperto e vicino alla comunità. Va in questa direzione il progetto ‘Carani I care’, realizzato in collaborazione con la Fondazione Modena nell’ambito del bando ‘Mi metto all’opera 2025’ con cui arte e bellezza vengono a messe a disposizione anche dei più bisognosi. Il progetto prevede l’offerta di voucher e biglietti gratuiti a famiglie in situazione di fragilità economica, laboratori gratuiti per bambini o bambine in occasione di ‘Karanikids’ e la collaborazione con realtà del territorio come l’associazione ‘Concresco’. ‘Carani I care’ comprende anche percorsi di formazione e attività culturali aperte alla comunità, come il laboratorio di voci polifoniche femminili ‘Voci dalla terra’.

Non solo teatro, non solo spettacoli, insomma, ma anche socialità e soliderietà, con il Carani ‘che – si legge sul programma – si prende cura di chi lo abita, dentro e fuori scena’.