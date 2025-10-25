Riccardo è tra i migliori ’Iron Man’ d’Italia

Nell’immaginario collettivo è un personaggio dei fumetti della ‘Marvel’ che, creato negli anni Sessanta, è poi stato sdoganato presso il grande pubblico da numerosi blockbuster made in Usa che ne hanno fatto una sorta di icona. Per chi pratica sport, invece, l’Iron Man è una prova massacrante, mutuata dal triathlon, di cui è evoluzione estrema: 3,86 chilometri di nuoto, 180,26 in bicicletta e una maratona, vale a dire 42,195 chilometri. Per arrivare a confrontarsi con una sfida del genere ci vogliono fisico, certo, ma soprattutto passione e dedizione. Che non mancano a Riccardo Ghiraldini, nato a Sassuolo e poi vissuto a Colombaro di Formigine, prima di trasferirsi, qualche anno fa, a Milano.

All’Iron Man Emilia Romagna disputato a Cervia nel settembre scorso l’atleta sassolese ha infatti chiuso la sua prima esperienza come migliore dei modenesi iscritti, terzo italiano assoluto nella sua categoria (25/29 anni) e, quel che più conta, con un tempo sotto le 10 ore, anzi sotto le 9 ore e mezza. Per la precisione, 9,27 e 19 secondi. Scendere sotto le 10 ore è l’obiettivo primario di chi comincia a confrontarsi con questa disciplina: l’impresa è riuscita anche al collega e compagno di avventura di Riccardo, Davide Santangeli (9 ore, 43 minuti e 57, per lui), decretando il successo dei due atleti, ma anche di quello che loro hanno pensato, e vissuto, come un vero e proprio progetto, chiamato‘190 battiti’. E che sottende qualcosa in più della mera prova agonistico/sportiva.

"I 190 battiti cardiaci – spiega Riccardo – sono il limite raggiunto il quale puoi dire che stai dando veramente tutto, e noi per questo risultato abbiamo dato davvero tutto".

C’è il risultato sportivo, che resta scolpito negli albi d’oro, ma non solo quello. Davide dice di credere molto in questo progetto "al di là dei risultati, perchè sono certo possa rappresentare un incitamento ad altri per intraprendere un’attività sportiva, che è sempre fondamentale".

Nel loro percorso, fino all’Iron Man, Riccardo e Davide li hanno seguiti parenti, amici, tante persone "e – dice Davide – qualcuno lo abbiamo convinto. Mio fratello per esempio, vedendoci in gara, ha deciso quest’anno di provare il mezzo Iron Man e vederlo concentrato su questo obiettivo per me è stata una grande soddisfazione". Su Instagram è possibile seguire il progetto ‘190 Battiti’ e vedere i ragazzi che si allenano, o le gare a cui hanno partecipato per avvicinarsi al loro obiettivo finale. "Per prepararmi alla prova di Cervia – spiega Riccardo – ho fatto la 100 chilometri ‘del Passatore’, da Firenze a Faenza.

Cento chilometri, 1500 metri di dislivelli e corsa notturna. E’ una prova che ti fa superare qualunque eventuale blocco fisico o psicologico". Sacrificio e dedizione, senza perdere di vista se stessi: i risultati conseguiti da Riccardo e Davide sono ancora più importanti se si considera che nella vita, i ‘nostri’ Iron Man, fanno tutt’altro: sono infatti entrambi modelli per diverse case di stilisti a Milano. Il tempo per gli allenamenti diventa quindi quello extra-lavorativo. "La mattina sveglia alle 6 e nuoto prima di andare a lavorare, poi a fine giornata in alternanza corsa e bicicletta. Un sacrificio – dice Riccardo – lungo circa 15 mesi nel corso dei quali non abbiamo avuto vita sociale, uscite serali, nemmeno vacanze, ma ne è valsa la pena". E adesso? "Adesso bisogna lavorare sul tempo e limarlo ancora per qualificarsi per il World Championship alle Hawaii".

Partecipano circa cinque atleti per ogni categoria di età e si tratta di fare quel che si è sempre fatto, ovvero "allenarsi per crescere ancora". Nulla, a ben vedere, che possa spaventare il nostro Iron Man.

Stefano Fogliani