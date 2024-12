Ritorno al cinema ’Oceania 2’ al Carani

Se ne dà conto soprattutto perché tra Natale e Capodanno il cinema dalle parti di Sassuolo non si vedeva da un po’ di tempo ormai.

A colmare la lacuna la ripresa delle proiezioni al Teatro Carani, che accende le luci del grande schermo, spente in città da diversi anni, anche tra il giorno di Santo Stefano e il fine settimana successivo. In programma ‘Oceania 2’ (il pomeriggio del 26, alle 15,30, il sabato e la domenica alle 17) e ‘L’orchestra stonata’: due rappresentazioni il giorno di Santo Stefano (ore 18 e 20,30) e altrettante tra sabato e domenica sera, alle 20,30. Venerdi 27, invece, il cinema lascia spazio al musical ABBAdream, in programma alle 20,45.