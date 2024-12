’Roteglia 1848’: "Nuovi spazi, stessa tradizione"

"Cercavamo uno spazio dove poter raccontare i nostri prodotti e capitalizzare l’esperienza maturata in questi anni, e questa location ci ha conquistati". La location è in via Menotti, al civico 50, al piano terra di uno dei palazzi più prestigiosi della strada dello shopping cittadino e chi parla è Francesca Rivi: insieme a due soci – Andrea Silvestri e Andrea Fantoni – nel 2018 ha rilevato la storica distilleria Roteglia, fondata nel 1848, facendo nascere l’opificio ‘Roteglia 1848’ e accettando una sfida cui il finire del 2024 ne ha aggiunta un’altra, ovvero l’apertura del negozio ‘Roteglia 1848, bottega & liquori in Sassuolo’. Non un temporary shop, ma un punto vendita stabile voluto per consolidare il legame con il territorio e offrire un’esperienza diretta ai clienti.

Inaugurato lo scorso 7 dicembre, il nuovo spazio rappresenta un passo importante per l’opificio, che mantiene la produzione nella storica sede di via Mazzini ma amplia la sua presenza nel centro cittadino, "in modo da garantire ai diversi eventi che già promuoviamo in via Mazzini, e altrove, con i nostri clienti, ovvero degustazioni e appuntamenti a tema, uno spazio più adeguato. Diciamo pure – aggiunge Rivi – che i locali di via Mazzini sono diventati troppo piccoli per quello che abbiamo in mente di fare già dal 2025, e ce ne servivano altri". Trovati, appunto, qui in via Menotti a saldare, peraltro, due simboli della storia di Sassuolo – il palazzo che al piano terra ospita il negozio, svelato da un’elegante galleria, ha visto nascere, a metà Ottocento, quel Natale Cionini, intellettuale e politico d’antan, cui è intitolata la Biblioteca Comunale – ad un presente che racconta la storia di una città dove, un secolo prima che la ceramica diventasse il motore di uno sviluppo industriale che ha reso Sassuolo famosa nel mondo, fioriva un altro ‘saper fare’. Che distillava, fuor di metafora, un genius loci che sopravvive ancora oggi.

In via Mazzini, certo, sede storica di ‘opificio Roteglia 1848’, ma anche qui, tra gli scaffali della ‘bottega & liquori in Sassuolo’, dove la storia della città di ieri si lega idealmente a quella di oggi, in una proposta che è già una promessa, e domani diventerà altro. "Presto questi locali ospiteranno eventi che vedranno i nostri liquori abbinati ad altri prodotti della tradizione: oggi invece, accanto ai nostri liquori, i clienti trovano una selezione accurata di eccellenze artigianali, rigorosamente made in Italy, frutto di una ricerca attenta e della nostra passione per la qualità", spiega ancora Francesca Rivi. Tra le tante proposte, dice, "spicca il nostro iconico Panettone con Sassovo e uvetta, quest’anno disponibile in una tiratura limitatissima. Un’occasione da non perdere per chi desidera portare in tavola un simbolo autentico del Natale firmato Roteglia 1848". Ma ci sono anche i ‘classici’ della distilleria, ci sono etichette pregiate sullo scaffale enoteca ("e presto amplieremo l’offerta") e c’è la possibilità di comporre ceste regalo personalizzate, dentro le quali echi rigorosamente sassolesi si possono mescolare ad altre prelibatezze tipicamente natalizie che specchiano le eccellenze di casa nostra con altre, selezionate dai titolari dell’opificio. E c’è, imperdibile, l’originalissimo ‘kit’ della vigilia di Natale. Spongata tradizionale, Sassolino e due bicchieri per quel brindisi che, ogni vigilia di Natale, lega da sempre la Sassuolo della vigilia ai sassolesi. E che, volendo, si fa anche ‘in bottega’ dove il 24 dicembre è giorno di ‘brusca’.