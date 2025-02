Sassuolo Jazz Festival 2025: Bollani, Magoni e Rantala al Teatro Carani

Stefano Bollani, Frida Bollani Magoni, ma anche Iiro Rantala, Mark Glentworth, e la versatilità di Petra Magoni con Arkè String Quartet. E’ un parterre di tutto rispetto quello atteso tra il 13 e il 19 marzo al Teatro Carani, dove va in scena la seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival. La rassegna fa parte di Crossroads 2025, ed è organizzata da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione, il sostegno del Ministero della Cultura e numerose altre istituzioni e la collaborazione della Fondazione Teatro Carani. Il primo appuntamento, giovedì 13 marzo, vedrà protagonisti Stefano Bollani e Iiro Rantala, due pianisti straordinari che daranno vita a un dialogo musicale tra virtuosismo e ironia, mescolando jazz e classica con improvvisazioni sorprendenti. Seguirà, sabato 15 marzo, Frida Bollani Magoni, giovane artista dal talento puro, capace di emozionare con la sua voce intensa e il suo pianoforte, accompagnata dal vibrafono di Mark Glentworth, in un viaggio tra brani d’autore e reinterpretazioni personali. Infine, la rassegna si concluderà mercoledì 19 marzo con ‘Subversion’, progetto di Petra Magoni & Arkè String Quartet che intreccia musica, letteratura e luci. Gli artisti che danno vita alla rassegna non hanno bisogno di presetazioni, e qui basterà dire che Stefano Bollani è un esploratore degli stili che reinventa in continuazione la propria musica, sia come leader che al fianco di nomi come Richard Galliano, Bill Frisell, Chick Corea, Caetano Veloso, Zubin Mehta, Riccardo Chailly o il suo mentore Enrico Rava. Per lui dischi di successo intercontinentale, concerti sold out capaci di attrarre un pubblico eterogeneo, spettacoli teatrali (con la Banda Osiris e Valentina Cenni), attività letterarie alte (è anche romanziere) e popolari (è stato trasformato in un personaggio dei fumetti di Topolino...) e programmi radiofonici e televisivi che lo hanno reso un intrattenitore di culto, attorno al quale, nel corso del ‘Sassuolo Jazz Festival’ si muovono altre eccellenze. Come il finlandese Iiro Rantala, che si esibirà con Bollani, o come Frida Bollani Magoni, il cui doppio cognome suona immediatamente familiare ai cultori del jazz, trattandosi della figlia (classe 2004) di Stefano Bollani e Petra Magoni. O, ancora il musicista britannico Mark Glentworth, percussionista di livello assoluto, che accompagnerà Frida sul palco per un altro imperdibile appuntamento. Quanto ai biglietti, di seguito le informazioni.

Stefano Bollani & Iiro Rantala (13 marzo) platea intero 45 euro (ridotto 40), prima galleria intero 40 (ridotto 36), seconda galleria 30. Semplicemente Frida in Tour (15 marzo) e Petra Magoni & Arkè String Quartet (19 marzo) platea intero 25 euro, ridotto 20, prima galleria intero 20 euro, ridotto 18, seconda galleria 15 euro. Disponibili carnet per i tre concerti (Platea 77 euro, prima galleria 69, seconda 57) e ridotti per under 29 e over 65. I concerti iniziano alle ore 21: i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani oppure online su Vivaticket dal 7 febbraio.

