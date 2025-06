Serate di ballo liscio e gnocco fritto

Ballo liscio e gnocco fritto: cosa chiedere di più ad un’estate in città? La ricetta funziona e la Comune del Parco di Braida la fa sua, allestendo un calendario che da lunedì, e fino a settembre, anima il Parco Amico. Nell’ambito di ‘Idea Sassuolo. Quartieri al Centro’, e con il sostegno di Fondazione di Modena, le serate di liscio si tengono tutti i lunedi, mentre il ‘calendario’ del gnocco varia. Primo appuntamento, con il liscio, lunedì quando sul palco sale l’orchestra Scaglioni, poi il 7 luglio c’è l’orchestra Ballestri, il 14 l’orchestra Giramondo, il 21 l’orchestra Linari, che replica il 4 agosto, prima dell’appuntamento del primo settembre, ancora con l’orchestra Ballestri, che chiude la rassegna. E il gnocco fritto? Lo prepara l’Avis locale che apre il suo stand presso il parco che si estende tra via Divisione Acqui e via Braida lunedì, e poi il 14, il 18, il 21 e il 28 luglio, ma anche ad agosto (lunedi 4, sabato 30) e ancora il primo settembre.