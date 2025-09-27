’Stars and Stripes’ nella top ten europea

Un mese da ricordare, questo settembre che volge al termine, per il trattore ‘Stars and Stripes’ della scuderia ‘Piede Pesante’ di Sassuolo.

Ce n’eravamo già occupati qualche mese fa, di questa realtà che l’anno prossimo compie 20 anni – è stata fondata nel 2026 – e da qualche anno a questa parte dice la sua nel ‘tractor pulling’, disciplina che vede in gara maxitrattori da migliaia di cavalli il cui compito è trascinare, lungo un percorso in terra battuta, sbuffando e fiammeggiano, un rimorchio zavorrato.

Chi trascina il rimorchio più pesante per più metri vince: di metri, ‘Stars and Stripes’ ne aveva già fatti a primavera, quando ancora rincorreva, dopo averne vinti quattro, il suo quinto titolo italiano.

Ebbene, quattro mesi dopo, riecco il ‘trattorone’ made in Sassuolo ‘chiudere il cerchio’.

Lo scorso 8 settembre, infatti, a Crosada, frazione di Udine, ‘Stars and Stripes’ ha vinto il suo quinto titolo consecutivo, con un pubblico di 5mila persone a festeggiarne un trionfo tutt’altro che banale, che ha sancito un’egemonia che la scuderia sassolese ha scritto anno dopo anno, vittoria dopo vittoria, capitalizzando le competenze di chi prepara e allestisce il mezzo e la perizia, e la determinazione, di quel Mauro Pellegrino che si è confermato in grado di portare il trattore oltre se stesso.

Dicevamo, in apertura, di un settembre perfetto per la scuderia Piede Pesante perché, detto del campionato italiano, resta da dire anche del campionato europeo.

Dieci giorni dopo aver vinto il quinto titolo italiano, infatti, ‘Stars and Stripes’ ha valicato i confini nazionali: destinazione Ysselstein, in Olanda, dove la scuderia emiliana ha rappresentato l’Italia al campionato europeo, vetrina internazionale per i migliori team del settore.

Oltre 25mila persone a fare da cornice alla manifestazione, tenutasi lo scorso fine settimana, cui ‘Stars and Stripes’ ha offerto una performance degna della fama che lo accompagnava in Europa.

Nella categoria Pro Stock, il trattore ha detto la sua classificandosi tra i primi dieci d’Europa. "Un risultato eccezionale – dice il presidente Simone Trinelli – anche considerando i continui problemi al turbo che hanno afflitto il mezzo per tutta la stagione".

E se in Italia ai problemi ha ovviato l’esperienza del pilota e del team, una volta alzatasi l’asticella tutto si è fatto più complicato, ma le circostanze non hanno impedito a ‘Stars and Stripes’ di confermarsi, oltre che la miglior scuderia italiana, anche un’eccellenza a livello continentale.

Il pilota Mauro Pellegrino ha portato la livrea biancorossa blu del suo trattore a una misura di 94 metri, lasciandosi alle spalle molti nomi importanti del Tractor Pulling europeo e scuderie ben più titolate di quella italiana.

"La passione e la determinazione possono portare lontano: questo traguardo – aggiunge Trinelli – non è solo un’altra affermazione per il nostro team, ma anche un chiaro segnale di crescita per il motorsport italiano a livello internazionale.

Con la prospettiva di una nuova stagione all’orizzonte, il nostro team guarda al futuro europeo con rinnovato entusiasmo e la speranza di risolvere le problematiche che hanno condizionato le performance precedenti".

La partecipazione all’Eurocup ha rappresentato una tappa fondamentale per il trattore sassolese, e il risultato conseguito, conclude il presidente del sodalizio sassolese, "ci dà forza e morale per continuare nel nostro percorso".

Anche perché, nel frattempo, ‘Piede Pesante’ chiude la stagione con un altro trofeo, ovvero il quinto titolo italiano consecutivo: al netto del podio sfuggitogli in Europa, Trinelli e il suo team hanno comunque di che consolarsi.

Già: buttali via, cinque ‘scudetti’ di fila….

Stefano Fogliani