Teatro, dj e cene sotto le stelle al castello

"Vista l’eccezionalità del contesto, tanto bello quanto suggestivo, posso dire che fa tutto il Castello". In realtà, fanno molto anche loro, ovvero lo staff del Salotto Regina, che per il quarto anno sceglie la Corte del Castello di Montegibbio per proporre ai sassolesi, e non solo, un’estate diversa. Tra le mura del maniero estense la calura del centro cittadino, e segnatamente di viale XX Settembre, dove il ‘Salotto’ ha il suo quartier generale, è solo un’ipotesi, e tra le mura del castello, circondati dalle fortificazioni estensi e dal parco, ci si inventa un’estate fatta di cibo, ci mancherebbe, ma non solo. Perché, inaugurata una settimana fa, l’estate del ‘Salotto al Castello’ che anima la corte del maniero estense va oltre, complici intuizioni che mescolano buona cucina a intrattenimento, musica e cultura, appuntamenti dedicati e altri che riempiono un cartellone tra i più interessanti dell’estate sassolese. I ‘filoni’ che segue la rassegna voluta dal Salotto Regina, in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti ed il patrocino del Comune, sono principalmente tre. "Teatro, con serate curate dagli 8mani di ‘Ginone’ Andreoli; musica con i dj set e gruppi locali; sociale, con appuntamenti dedicati alle associazioni che diventano parte attiva delle nostre serate", spiega Giorgio Ghirelli, insieme a Mirco Zannoni ‘motore’ dell’edizione 2025 de ‘Il Salotto al Castello’.

L’offerta gastronomico-culinaria è la più ampia possibile, con un ristorante che propone menù tradizionale, ma anche opzioni più ‘easy’, come il bistrot, ed un bar pronto ad ogni evenienza, ove a Montegibbio si volesse fare un aperitivo o, perché no, ‘tirare tardi’. Perché a Sassuolo, intesa come città, fa caldo, "e se il caldo – dice ancora Ghirelli – è il nostro peggior nemico, perché l’allestimento e l’organizzazione non sono privi di complessità, visto il contesto medievale dell’area, il caldo è anche il nostro principale alleato, perché sono tanti i sassolesi che scelgono il Castello per le loro serate estive". A soccorrerli, i sassolesi in cerca di fresco e in fuga dalla canicola, più occasioni di intrattenimento, e non solo il menù del ristorante aperto il mercoledì, il venerdì e il sabato ("agile, molta tradizione, tra i ‘nostri’ primi e qualche secondo, e gnocco e tigelle", precisa Ghirelli) oltre che il martedì. Quando sono le associazioni, nelle serate loro dedicate, che scelgono cosa servire partecipando attivamente a partire dalla scelta delle portate. Il ‘plus’ è anche (e soprattutto) un calendario che fa del Castello un posto per tutti, come è un posto per tutti il Salotto. Con iniziative che si succedono, senza soluzione di continuità, fino al 10 agosto e riprendono dopo, fino a fine stagione, con ‘Monte Freak’, format young dedicato ai più giovani.

Si mangia, si beve, si guardano spettacoli e si ascolta musica: si fa ‘serata’, insomma, al Castello, ma si fa anche rete, con lo staff del ‘Salotto’ che fa da tramite ideale a favore di una tribù, sempre più numerosa, che in collina trova quel che cerca. "In un’atmosfera – conclude Ghirelli – davvero unica, che riprende l’idea di quanto possa essere bello, e divertente, stare insieme, ritrovarsi e condividere".

Per quanto riguarda gli appuntamenti, il calendario è disponibile sui social e sul sito del Comune, mentre per informazioni e prenotazioni c’è una linea dedicata, ovvero whatsapp e chiamate al 345 133 8668.

Stefano Fogliani