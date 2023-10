Fortitudo-Forlì, all’Unieuro è fatale il terzo quarto

Forlì, 11 ottobre 2023 – La Pallacanestro 2.015 cede nel derby del PalaDozza contro la Fortitudo (73-63 il finale) e cade per la prima volta in stagione. In una sfida intensa e di livello, senza tifosi biancorossi al seguito (a causa del divieto) in un palasport gremito e tutto biancoblù, l’Unieuro se la gioca ad armi pari fino all’intervallo, quindi cede di schianto in una terza frazione da soli 7 punti segnati. Johnson, con 15 punti, il top scorer biancorosso.

Johnson è caldissimo in avvio (8-10), ma la Fortitudo si fa valere nel pitturato e un mini-break di 6-0 vale il sorpasso (14-10). Il derby è intenso e all’insegna dell’equilibrio, l’Unieuro risponde con Radonjic (18-22), però il secondo quarto, al netto di una fiammata di Allen, è di marca bolognese. Gli esterni biancoblù sono vivaci, Freeman sotto canestro è un pericolo costante e la Effe arriva anche sul +5 (36-31).

Il terzo periodo è però un monologo dei padroni di casa. Forlì non segna per quasi 6’, Aradori, dall’altra parte, ne infila 13 di fila (25 alla fine) e porta i suoi sul +16 (52-36). L’inerzia è saldissima nelle mani della Fortitudo, ma l’Unieuro ci prova e arriva sul punto di riaprire la contesa nell’ultima frazione. Prima accorcia sul -8 (57-49), quindi, a -3’ dalla sirena, capitan Cinciarini conduce i compagni fino al -6 (63-57). Bologna è però solidissima e non si lascia sorprendere: ora la Fortitudo è prima in classifica insieme a Trieste, mentre Forlì insegue in un gruppo di cinque squadre.