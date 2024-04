Il capitano Andrea Raschi saluta dopo quattro stagioni il Basket Ravenna

Ravenna, 25 giugno 2018 - Dopo Alberto Chiumenti, è arrivato il giorno dei saluti anche per Andrea Raschi, capitano giallorosso per tre stagioni consecutive e bandiera della squadra dal campionato 2014-15. Giunto a Ravenna quando questa militava nell’allora Dna Silver, e voluto fortemente da Martino e Bottaro, Raschi è stato dapprima vice capitano di Eugenio Rivali per diventare poi capitano dell’OraSì alla partenza di questi.

Nonostante la carta di identità - è del 1979 - Raschi non ha saltato nemmeno una partita in maglia Basket Ravenna e nelle quattro stagioni ha collezionato 136 presenze totali tra stagioni regolari, playoff e coppe varie ad una media di 6.2 punti, 2.3 rimbalzi e quasi 2 assist. Un’etica del lavoro apprezzata da coach Martino che l’ha sempre voluto tra i dieci del suo roster. Ma questa serietà gli ha fatto guadagnare anche il rispetto e l’ammirazione di tutti i compagni avvicendatisi al suo fianco. Raschi è stato un capitano non soltanto in campo, ma soprattutto nello spogliatoio e molti compagni hanno spesso ricordato i suoi consigli e la sua disponibilità a mettersi al servizio dei compagni più giovani per aiutarli a crescere. La sua partenza, quella di Chiumenti e in precedenza quella di Antimo Martino, segnano la fine di un ciclo tra i più duraturi nel mondo del basket di questi ultimi anni.