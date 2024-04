Orasì-Bondi 74-83, il derby è di Ferrara

Ravenna, 7 fennraio 2018 - Un’OraSì stanca e poco lucida si arrende in casa alla Bondi Ferrara e perde il suo secondo derby consecutivo. Scarse percentuali dall’area e col solo Rice a reggere tutto il peso dell’attacco sulle spalle, la squadra di Antimo Martino cede di schianto sul piano fisico a cavallo degli ultimi due quarti. Troppo fisica la Bondi per l’OraSì odierna.

Tuttavia, nonostante tanti errori negli appoggi sotto canestro i giallrossi mantengono il naso avanti per tutti i primi 20 minuti. Rice colpisce dall’arco e sporadicamente Grant sotto canestro. Ferrara tuttavia ha buon gioco nello sfruttare i varchi della difesa romagnole e vi si incunea con le penetrazioni di Moreno e Rush mentre Hall e Fantoni fanno valere i centimetri nella lotta sotto le plance.

Ravenna, pur essendo sempre avanti nel punteggio, non riesce quindi a scrollarsi di dosso gli avversari e guadagna un massimo vantaggio di 7 lunghezze. Un passaggio a vuoto e due palloni gestiti con troppa leggerezza rimettono però gli ospiti in ritmo. Ferrara prende fiducia e con 5 punti di Fantoni agguanta la parità al 30’ (52-52).

Il calo nervoso dell’OraSì diventa evidente nel quarto periodo, non segna per 3 minuti e muove il punteggio soltanto dalla lunetta dove, peraltro, evidenzia difficoltà lampanti come a Imola. Ferrara ringrazia e trova i punti necessari per mettere la freccia e non voltarsi più indietro. Con Hall e Rush va a +12 (61-73) e l’OraSì deve alzare bandiera bianca. Tra poco più di 72 ore c’è la trasferta di Trieste, un altro ostacolo molto duro.

OraSì Ravenna 74 Bondi Ferrara 83 ORASì RAVENNA: Montano 12 (1/1, 2/6), Sgorbati 2 (1/2, 0/2), Giachetti 6 (1/5, 1/2), Chiumenti 5 (1/5), Raschi 3 (1/3 da 3), Esposito, Masciadri 9 (3/5, 1/3), Cinti ne, Vitale, Rice 25 (5/10, 3/5), Grant 12 (6/11). All. Martino BONDI FERRARA: Mancini ne, Rush 12 (6/9, 0/1), Drigo ne, Hall 22 (5/10, 3/7), Fantoni 17 (5/8), Carella ne, Donadoni 2 (1/1), Molinaro 4 (2/2, 0/1), Cortese 9 (3/6, 0/5), Panni 2 (1/1, 0/1), Moreno 15 (5/7, 1/3). All. Bonacina. Arbitri: Noce, Longobucco, Raimondo Note - Parziali: 17-18, 37-34, 52-49. T2: Ra 18/39, Fe 28/44. T3: Ra 8/21, Fe 4/18. TL: Ra 14/23, Fe 15/21. Rimb. 33-41 Spettatori: 2.300