Virtus Imola, fumata nera: fallito il tentativo di un nuovo accordo

Imola,. 16 maggio 2025 – Nessuna fumata bianca. Ieri l’attesa assemblea dei soci gialloneri non si è tenuta. Lo spiega in una nota alla stampa il presidente Davide Fiumi: “Stefano Loreti e Renzo Balbo non si sono presentati ieri all’assemblea societaria in sede notarile con Davide e Alessandro Fiumi e Corrado Passera. Un’assenza che ha compromesso ogni tentativo di accordo per riprendere il cammino guidato da Davide Fiumi. Abbiamo ricevuto forte e chiaro il messaggio dei tifosi, che speravano in una fumata bianca e ci siamo presentati puntuali e con le migliori intenzioni, mostrando la più ampia disponibilità al dialogo e alla ricerca di una continuità che però non c’è stata. In questi due anni né lui e né Baldo hanno dimostrato la volontà ai cambiamenti necessari e hanno lasciato sulle nostre spalle ogni sforzo per permettere alla squadra di giocare in Serie B Nazionale.

Inoltre, hanno avuto tutto il tempo e l’opportunità di prepararsi per questo passaggio di consegne, ampiamente previsto. Ieri, dopo averli attesi a lungo, abbiamo preso atto dell’impossibilità di proseguire e, con rammarico, abbiamo confermato il nostro recesso”. Davide Fiumi continua: “Dispiace che Loreti e Balbo non abbiano preso in considerazione l’ipotesi di un nuovo accordo”.

Emergono degli aspetti dal passato: “Al mio arrivo in società parlai di un impegno limitato ho trovato una società fortemente indebitata, insieme al mio team ho portato gli sponsor e con mio fratello Alessandro aumentato il capitale sociale da 10.000 a 150.000 euro. Ho fatto una ulteriore sponsorizzazione al solo scopo di saldare in anticipo quanto necessario per coprire la mensilità di aprile, il cui pagamento era previsto dopo la mia uscita. Uscita che, comunque, è avvenuta solamente dopo la fine del campionato della Virtus, anche se formalmente l’anno sportivo si chiuderà a fine giugno e, cioè, 45 giorni dopo il mio recesso. Lascio, infine, alla Virtus un fondo di 140.000 euro, in modo da consentire la copertura delle perdite dell’esercizio in corso; perdite fisiologiche in un campionato finanziariamente impegnativo come la Serie B nazionale”. Questa la descrizione dei fatti dell’ormai ex presidente. Ora la palla passa ai Loreti e Fiumi, ed eventuali nuovi investitori.