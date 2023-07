Bologna Fc, calendario di Serie A in salita. Motta: “Inizio di stagione stimolante”

Bologna, 5 luglio 2023 – Milan, Juventus e Napoli nel giro delle prime sei giornate. Calendario in salita, almeno nella parte iniziale, quello del Bologna di Thiago Motta, che dopo il disvelamento delle insidie della stagione si è così espresso sul cammino che i suoi ragazzi dovranno intraprendere: “Un inizio di stagione stimolante che nelle prime cinque giornate ci vedrà affrontare subito Milan e Juventus, tra le squadre più forti del campionato, poi il Cagliari neopromosso e certamente motivato dal ritorno in Serie A, il Verona in trasferta e il Napoli Campione d’Italia”.

Ma, nonostante tutto, Thiago rimane abbottonato, ben sapendo che dalla prestazione del Bologna dipenderanno gli esiti delle gare: “Sono convinto però che il calendario incida relativamente sul percorso di una squadra; sono abituato a ragionare gara per gara nella certezza che non esistono partite facili”.

In chiusura, una dichiarazione che si affaccia sul mercato e che inizia a responsabilizzare i suoi: “Sarà quindi importante farsi trovare pronti fin da agosto, con la rosa completata il più presto possibile già durante il ritiro, onde ottenere le condizioni e motivazioni ottimali per scendere in campo ogni domenica con l’atteggiamento di chi vuole raggiungere gli obiettivi che si è fissato”.