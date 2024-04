OraSì-De Longhi 64-81, per i playoff si lotterà fino all’ultima giornata

Ravenna, 7 aprile 2019 - L’OraSì dovrà lottare fino all’ultima giornata per essere sicura di centrare i playoff. Dopo la sconfitta di Imola e Mantova, battere Treviso poteva essere un buon biglietto da visita per questo obiettivo, ma l’OraSì non entra mai in partita ed esce sconfitta per 64-81. Serata storta dall’arco (3/23), e dalla lunetta (17/28), poca lotta a rimbalzo (26-42) e una cattiva serata di alcuni degli uomini chiave, come Smith, sono alcune delle spiegazioni della sconfitta.

Hairston, preso di mira dagli arbitri, sembra essere l’unico in grado di penetrare nella difesa ospite, ma gravato di 4 falli dopo 11 minuti, può fare ben poco per aiutare i compagni, soprattutto in difesa. Insieme a lui, va sottolineata la bella prova di Jurkatamm. Hairston e Chillo si mettono in evidenza in avvio con un bel duello che tiene il punteggio in equilibrio, ma l’americano in maglia OraSì commette subito due falli e deve lasciare momentaneamente il campo. Senza di lui, Treviso prende campo con Tessitori e Severini e scappa 12-20, costringendo Mazzon a ributtarlo subito dentro.

Ma all’11’ Hairston commette il suo terzo fallo, generoso, che gli vale anche un tecnico per proteste, evento che stravolge completamente il piano partita di Mazzon. Nemmeno il tempo di ridisegnare l’assetto, che le triple di Logan e Alviti mandano la De Longhi a +16 (16-32) con l’OraSì che ha le polveri bagnate in attacco. Il margine resiste fino a metà tempo, ma nel terzo periodo l’OraSì riapre la contesa. Mazzon crede in Hairston, nonostante i 4 falli, e l’americano si rende protagonista insieme a Jurkatamm della bella rimonta giallorossa.

Marino innesca ed Hairston finalizza e il distacco si riduce fino a 5 punti. Sul 50-55 però, una cattiva lettura difensiva permette a Imbrò di segnare il canestro del 50-58 che spezza un po’ le gambe ai giallorossi. Infatti nel quarto periodo la De Longhi prende sempre più campo e l’OraSì esce sempre di più dal gioco. Smith non punge, e i compagni non fanno di meglio. Il ferro sputa tutte le conclusioni dei giallorossi mentre Burnett e Logan migliorano le proprie statistiche coi canestri del +18 (57-75) che chiudono di fatto la gara. Vince Treviso 64-81. Per l’OraSì è tutto rimandato alla gara con la Bakery di domenica prossima.

Il tabellino

OraSì Ravenna 64 De Longhi Treviso 81 ORASì RAVENNA: Masciadri 6 (1/2, 1/4), Rubbini (0/1 da 3), Cardillo 2 (0/1), Montano 10 (2/2, 1/6), Jurkatamm 8 (3/6, 0/3), Gandini 2 (1/3, 0/1), Marino 4 (1/1, 0/2), Hairston 18 (6/9), Baldassi ne, Tartamella ne, Montigiani ne. All. Mazzon.

TREVISO: Lombardi 10 (3/4, 1/2), Sarto (0/1), Uglietti 6 (2/3), Tessitori 11 (4/8, 0/1), Logan 11 (2/5, 2/7), Burnett 15 (4/7, 1/2), Alviti 12 (3/3, 2/2), Chillo 6 (3/6), Imbrò 6 (1/3, 1/3), Severini 4 (2/3, 0/1). All. Menetti.

Arbitri: Di Toro, Ferretti, Puccini

Note - Parziali: 14-22, 28-44, 50-58 Tiri da 2: Ra 19/36, Tv 24/43 Tiri da 3: Ra 3/23, Tv 7/18 Tiri liberi: Ra 17/28, Tv 12/18